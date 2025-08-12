Qué pasará con el PRO, su nueva alianza y la "resistencia" a dos políticos

La semana pasada se presentó la Alianza Provincias Unidas - Defendamos Mendoza, conformada por los partidos Compromiso Federal, Partido Federal, Partido Socialista, Partido Fe, Coalición Cívica ARI. El espacio referenciado con los gobernadores del espacio "grito federal" competirá en las elecciones de Mendoza y llevará como primer candidato a diputado nacional a Jorge Difonso.

Tras varios rumores y especulaciones, minutos antes de que venciera el plazo para que se incribieran los frentes electorales, el PRO presentó una nota en la que manifestaba su adhesión a esta alianza. No obstante, la Junta Electoral Provincial había dejado en suspenso esa incorporación, para analizar si el partido amarillo cumplía o no con los requisitos para sumarse.

Este martes la alianza presentó un documento firmado por todos los referentes de Provincias Unidas y aprobaron "por mayoría la integración del PRO Mendoza a la alianza Provincias Unidas condicionados a los puntos a, b y c de la presente acta".

La cláusula importante del acuerdo de la alianza es la sexta, que establece las adhesiones de listas y/o boletas, en el cual se marca que "la ampliación de la cantidad de partidos integrantes de esta alianza electoral transitoria deberá contar con la autorización expresa de los miembros de la mesa de diálogo y consenso".

Dicha mesa de diálogo está compuesta por Difonso, Flavia Manoni, Roberto Righi, Gerardo Santarelli, Marcos Quatrini, Jorge Palero, Mario Lima y Claudio Díaz.

"Por mayoría resolvimos que el PRO pueda integrar la alianza. Ya lo presentamos a la Junta Electoral y esperamos su aprobación", mencionó a MDZ Difonso.

Además, se estableció también que el interlocutor del partido amarillo que integrará "mesa de diálogo" será el intendente de Luján, Esteban Allasino, quien es apoderado del partido.

Lo cierto fue que hay algunas cosas que las han dejado claras de antemano algunos dirigentes en la reunión de este lunes. Que intentarán "levantar" la figura de Allasino como interlocutor válido y que genera consenso dentro de Provincias Unidas; y por otro lado que se generó una resistencia casi mayoritaria a dos figuras: el vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, Omar De Marchi y al diputado nacional, Álvaro Martínez.

"Es momento que De Marchi no cobre protagonismo y se maneje con el perfil bajo, y que Álvaro Martínez se afilie de una vez por todas a La Libertad Avanza", destacaron.

De esta forma, intentan tomar distancia de ambos dirigentes políticos, que se han mostrado bien aliados al Gobierno de Javier Milei, cuando la alianza conformada en Mendoza proviene de un acuerdo de gobernadores que "resisten" la gestión del presidente libertario.

Integración "tardía" del PRO

Fue a minutos del vencimiento del plazo para la inscripción de alianzas, cuando el PRO presentó una nota manuscrita ante la Junta Electoral Provincial en la que expresaban: “Por la presente solicitamos la integración formal del partido PRO-Propuesta Republicana (Distrito Mza) a la Alianza electoral 'PROVINCIAS UNIDAS-DEFENDAMOS MENDOZA', cuyo reconocimiento ya fuera solicitado ante vuestra Junta”.

El mensaje estaba firmado por el presidente del PRO, Gabriel Pradines, y Allasino, quienes estaban facultados por el partido para concretar alianzas. Además, rubricaron la nota Claudio Laciar, apoderado de la alianza y hombre de confianza de Jorge Difonso, y Flavia Manoni, representante de Compromiso Federal.

Sin embargo, la Junta Electoral informó que la participación del partido amarillo en la alianza estaba en observación y anunciaron que iban a analizar si cumplió con los requisitos para incorporarse al frente.

“A las 23.45 horas del 7 de agosto se recibió una presentación del PRO, donde solicita su incorporación a la Alianza Provincias Unidas, lo que será motivo de reunión de la Junta. La presentación del PRO será analizada por la Junta Electoral Provincial”, indicaron en un comunicado oficial.

La Junta Electoral Provincial está integrada por los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, Teresa Day, Omar Palermo, José Valerio, Mario Adaro, Julio Gómez y Norma Llatser. Además forma parte la vicegobernadora Hebe Casado, como representante del Senado provincial y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

Estos nueve integrantes se reunirán para resolver si el PRO cumplió con los requisitos para integrar la alianza Provincias Unidas o si hubo irregularidades.

Punto de conflicto

El análisis de la Junta Electoral se centró en el posible incumplimiento del PRO de los requisitos exigidos por el acta constitutiva de Provincias Unidas para los partidos que quieran incorporarse a la alianza.

Textualmente, el acta del frente establece en su cláusula sexta que “la ampliación de la cantidad de Partidos integrantes de esta Alianza Electoral Transitoria deberá contar con la autorización expresa de los miembros de la mesa de diálogo y consenso”.

A su vez, en la cláusula séptima determina que la mesa de diálogo y consenso será la encargada de determinar los candidatos y candidatas que integrarán las listas oficiales a participar en los comicios en representación de la presente Alianza en el ámbito Provincial y Departamental. Y también de determinar las estrategias de la campaña electoral.

Pero además, en la cláusula novena el documento dejó expreso que “será válida cualquier presentación que contenga al menos (3) firmas de apoderados siendo condición excluyente que dos (2) de las (3) firmas correspondan a Flavia Manoni y Gerardo Santarellli”.

Santarelli es el referente del Partido Socialista (PS), que según los trascendidos era el espacio que más resistía la incorporación del PRO a la alianza.