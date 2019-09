"Que los kirchneristas no se hagan las gallinas encandiladas con la pobreza"

A dos menos de dos semanas de las elecciones del 29 de septiembre, Marcelino Iglesias se mostró confiado de contar con el apoyo de los guaymallinos para continuar al frente del municipio. En este sentido, destacó los logros de su gestión como intendente y cuestionó a quienes hacen campaña con la pobreza como "eslogan".

"Ahora resulta que hay candidatos que se dieron cuenta de que hay hambre. Ellos andan panzones, morfando y chupando, pero se dieron cuenta que hay hambre. Son eslóganes de campaña irrespetuosos. Siempre hubo gente humilde que la pasó mal y uno tiene que estar solidariamente ayudando", cuestionó el jefe comunal.

"El peor problema que tiene la gente de trabajo es la inflación, que también la tuvo en la época de Cristina (Fernández de Kirchner). Que no se vengan a hacer ahora la gallina encandilada", subrayó Iglesias en Vos Sabrás. "La diferencia es que que ahora afortunadamente, dentro de la situación complicada que vivimos, no hemos roto los termómetros como hicieron ellos con el Indec. Los indicadores no son buenos pero un mal diagnóstico lleva a mala evolución y mal pronóstico. Por lo menos ahora tenemos un diagnóstico sobre el cuál trabajar", aseveró el intendente que va por la reelección.

En este sentido, dijo tener "razonable confianza" en que los guaymallinos lo votarán en las urnas para darle continuidad a su gestión. "Para mí es positivo que mi rival sea el exintendente Alejandro Abraham, porque la gente puede comparar gestiones y eso me da una clara diferencia a favor", argumentó en alusión a las obras que quedaron habilitadas en estos cuatro años. "Mi gestión se puede ver en 68 obras terminadas y de las cuales solo tres inauguré. El resto simplemente las habilité, porque no creo en el corte de cintas y las placas. Si hay placas con mi nombre, yo no las puse. Se lo tengo prohibido a mis funcionarios porque uno pasa y lo que quedan son las obras y servicios", afirmó.

En este sentido, agregó que su gestión ha llevado adelante una transformación en Guaymallén y dijo que antes el departamento era "una agencia de colocación". "Hemos transformado el municipio. Era una agencia de colocaciones y no se comían ñoquis solo los 29, se comían todos los días. Hoy tenemos 631 empleados menos que en 2015 pero los servicios están mejor y nadie lo duda", esgrimió.

De todas maneras, aclaró que está orgulloso de la mayoría de los empleados municipales "salvo algunas excepciones que quieren volver al pasado para rascarse la panza y cobrar a fin de mes con buenos cargos". "Son la minoría que espera un cambio para beneficiarse ellos. La gran mayoría del personal le pone el hombro al municipio", concluyó.

Defendió el Metrobus

Por otro lado, Iglesias defendió el Mendotran y la obra del carril exclusivo en la calle Godoy Cruz. Para el intendente la gente se "ha ido adaptando al Mendotran" y destacó que se ha visto "una gran renovación de vehículos con ampliación de frecuencias". Además, destacó la apuesta que se hizo por los sistemas troncales y agregó que el de la calle Godoy Cruz "ya muestra sus beneficios".

Consultado sobre el enojo puntual que esa obra generó en comerciantes de la zona afirmó que es parte de la resistencia al cambio.

