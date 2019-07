Qué dice la prensa en Venezuela de la discusión argentina sobre ese país

Cristina Kirchner sorprendió a Latinoamérica, y no solo a la Argentina, con sus afirmaciones formuladas durante la presentación de su libro "Sinceramente" en Mendoza, el fin de semana pasado. Allí, a la vez, y en forma contradictoria, que dejó en "off side" a Alberto Fernández y a muchos más, comparó la situación de hambre que vive Venezuela con la falta de disponibilidad de productos de primeras marcas de la canasta alimentaria en Argentina. "Decían que podíamos ser como Venezuela si seguíamos nosotros. Sorry, hoy con la comida estamos igual que Venezuela", país en el que según un reporte de Naciones Unidas un cuarto de la población necesita ayuda humanitaria.

La senadora nacional, que estuvo acompañada en el escenario por el escritor Marcelo Figueras, expresó: "A nuestros Precios Cuidados les pusieron Precios Esenciales. ¿Será por eso que dice El Principito que lo esencial es invisible a los ojos?", ironizó y en esa línea preguntó "¿Se acuerdan del asado?. En Precios Cuidados teníamos la tapa de asado a 49,50 pesos".El diario venezolano El Nacional difundió las declaraciones del candidato a presidente del Frente de Todos, una agrupación política que adhiere al chavismo, pero que en la política interna argentina da mensajes cruzados para conquistar votos pro y antichavistas. Titula este miércoles: "Candidato kichnerista sobre Venezuela: Hay un gobierno autoritario". Y sostiene en su bajada: "Alberto Fernández afirma que el informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, no puede pasar inadvertido y se alineó con la posición de Uruguay y México sobre la solución de la crisis venezolana". Difunde además el video de la entrevista a Alberto Fernández que hizo el canal La Nación+:

Sin embargo, el debate que se da aquí no repercute de lleno en Venezuela.

Es azuzado por los pocos medios opositores, pero prefieren tomar las declaraciones de Alberto Fernández contrarios a Nicolás Maduro, para su propia acción. Los medios chavistas han silenciado por completo lo que se dice aquí sobre Venezuela y el rol del tema en la campaña presidencial argentina.

Al fondo de una columna del periodista Benjamín Tripier en El Universal, en la que enumera cosas que pasan en Venezuela, menciona: "(...) Ni que, Cristina Kirchner dijo que la falta de alimento en Argentina es similar a la de Venezuela (¿a favor/en contra de quién fue ese comentario?)".

Por su parte, el diario El Carabobeño cita, en cambio, un cable de AFP sobre la incidencia de la situación venezolana en las elecciones de Uruguay. Titula: "Venezuela, manzana de la discordia de la izquierda uruguaya en plena campaña". Y agrega: "Faltando tres meses para las elecciones presidenciales de octubre, el posicionamiento sobre Venezuela se convirtió en manzana de la discordia en la interna del Frente Amplio, coalición de fuerzas de izquierda en la que cohabitan, entre otros, socialistas, comunistas, socialdemócratas y exguerrilleros tupamaros".

Sí se hizo eco del tema el canal antichavista NTN24: Cristina Fernández: “Con la comida hoy en la Argentina estamos igual que Venezuela".

Mientras que en Maracaibo, el portal "Versión final" señaló: "Cristina Kirchner: situación alimentaria en Argentina es igual que en Venezuela". Y dijo: "La precandidata a vicepresidenta dijo que el pueblo argentino carece de las necesidades básicas, entre las que destacó la comida y el trabajo y aseguró que "es maltrato que la gente no pueda comer en un país como Argentina".