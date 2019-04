Protectora presentó de manera oficial su partido con un acto en la Enoteca en el que confirmaron que irán en busca del “voto bronca” del mendocino contra la política tradicional.

La fuerza que encabezan el diputado nacional José Luis Ramón y su par local Mario Vadillo evitó dar nombres de precandidatos, pero confirmaron que competirán fuerte tanto en los departamentos como en la carrera por la gobernación.

#AHORA presentación de Protectora Fuerza Política en La Enoteca. Te esperamos! pic.twitter.com/NDNRnDnk1E — Protectora Fuerza Política (@Protectora2019) 8 de abril de 2019

“Necesitamos hacerle entender a los mendocinos que esta nueva fuerza política no depende del justicialismo ni del radicalismo ni del PRO”, aseguró Ramón, aunque el espacio no descartó posibles alianzas de cara a las elecciones. De todos modos el diputado fue enfático en aclarar que no serán “fagocitados por nadie”. “He conversado con todos pero a todos les he expresado lo mismo: vengan con nosotros y acondiciónense a nuestro compromiso con la gente y la solución de sus problemas. Nosotros no vamos a ser fagocitados por nadie”, dijo, y lanzó un fuerte guiño a uno de los precandidatos en la interna de Cambia Mendoza: “Me gusta mucho Omar De Marchi porque es un hombre que tiene pasión, le sale del pecho para querer ser gobernador”.