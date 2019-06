Procesaron a Marcos Di Palma por dejar sin electricidad a dos ciudades

El Juzgado Federal Nº2 de San Nicolás procesó a Marcos Di Palma por el delito de interrupción del transporte de energía eléctrica, que en diciembre de 2017 afectó a la localidad de Capitán Sarmiento y San Antonio de Areco, y ordenó un embargo de 400 mil pesos luego de haber puesto en riesgo la seguridad aérea y terrestre al haber impactado con su avión contra un cable de alta tensión, en un aterrizaje de emergencia a la vera de la ruta nacional 8.

El juez Carlos Villafuerte Ruzo, en línea con el titular de la Fiscalía Federal de esa jurisdicción, Matías Di Lello, explicó ayer que al momento de los hechos el imputado carecía de licencia actualizada y de apto psicofísico para manejar la aeronave.

También consideró que la avión tampoco contaba con el mantenimiento legalmente establecido, por lo que no se encontraba apta para volar.

El Ministerio Público Fiscal había solicitado, oportunamente, la indagatoria del ex corredor de Turismo Carretera. En ese documento indicó que se encontraba “comprobada la interrupción del transporte de energía eléctrica, que ello fue causa del corte de un cable de alta tensión colisionado por el avión que conducía Di Palma y que acaeció por volar por debajo de la altura de vuelo reglamentaria”.

El ex piloto de automovilismo y diputado bonaerense Marcos Di Palma había caído con su avión a tierra sin sufrir lesiones de gravedad, pero dejó sin energía eléctrica a zonas de las ciudades de Capitán Sarmiento y San Antonio de Areco, en el norte bonaerense, al cortar unos cables de media tensión, en un hecho ocurrido el 4 de diciembre de 2017.

"Él estaba sobrevolando las obras del río Arrecifes, desde Pergamino hasta Baradero, y se ve que por algún motivo perdió el control y cayó a tierra. Pero no salió herido ni pidió ayuda a los bomberos para ser socorrido", dijo en ese entonces a Télam Cristian Gattelet, residente de la localidad de Arrecifes.

El Ministerio Público Fiscal destacó varios testimonios de quienes presenciaron el hecho cuan-do trabajaban en una obra a pocos metros de donde ocurrió el accidente, e hizo hincapié en la declaración del mecánico de mantenimiento de aeronaves y empleado de la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil, Ezeguiel Haag, quien se presentó en el lugar del hecho para recabar elementos que le permitieron determinar las causas de lo ocurrido.

En ese contexto, el especialista relató: “El piloto no sólo sobrevolaba a una altura reglamenta-ria no permitida, sino que no poseía su licencia de piloto actualizada, la aeronave piloteada no se encontraba en condiciones para volar y la misma era piloteada sin la debida autorización de su verdadero propietario”.