Priore: "Todo indica que Suarez va a ganar la PASO"

El diputado del PRO "rebelde" vaticinó una victoria del precandidato radical y una derrota de Omar de Marchi. Si mi preocupación por el PRO me lleva a apoyar en un futuro a Rody Suarez, porque es la forma de que no pierda Macri en Mendoza, lo voy a hacer", agregó. Fuerte queja contra el intendente de Luján, porque no aceptó el ofrecimiento de la vicegobernación.