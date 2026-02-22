Primeros números extraoficiales de las elecciones en Maipú y optimismo del PJ

Datos de fiscales del oficialismo y oposición marcan una posible victoria ajustada del oficialismo liderado por el intendente Matías Stevanato.

El peronismo de Maipú transita momentos de incertidumbre, pero también optimismo en las primeras horas luego del cierre de las elecciones municipales en seis departamentos de Mendoza, y aspiran a lograr un triunfo este domingo frente a la oposición, aunque con un margen algo ajustado.

El dato concreto en primer lugar ha sido la baja participación electoral. Solamente el 43% de los habilitados para votar en la comuna que gobierna Matías Stevanato, votó en estas elecciones. Pasando en limpio, de los 161.260 electores habilitados para votar, solo asistieron poco más de 69.000.

Elecciones en Maipú y primeros datos extraoficiales Al margen de la participación, datos extraoficiales hablan de una posible victoria del oficialismo en Maipú, que lleva al funcionario Emiliano Sallei (director de Promoción Deportiva del municipio), como líder de la boleta, secundado por Mariángeles García, subsecretaria de Hacienda y Administración, en segundo lugar.

El peronismo orillaría el 41% (40,9%) de los votos, mientras que la alianza conformada por La Libertad Avanza y el Frente Cambia Mendoza llegaría al 38,4%. Muy lejos aparece el Frente Libertario Demócrata, con un 4,6%; Proyecto Maipú Rumbo Nuevo, con 4,1%; y detrás el Frente de Izquierda (3,6%) y el Frente Verde (3,3%). El resto del porcentaje se divide en votos nulos y blancos.

En el búnker peronista hay pocas declaraciones y esperan los resultados oficiales para dar algún tipo de análisis de la jornada electoral. De igual forma, no preparan algún tipo de celebración fuerte en el caso de que se oficialice la victoria. Se prevé una conferencia de prensa del intendente Stevanato junto a los principales candidatos a concejales y no mucho más.