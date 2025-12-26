Presupuesto 2026: con el kirchnerismo y los bloques provinciales, Patricia Bullrich consiguió el quórum

Live Blog Post

Con la presencia de UP y de los bloques provinciales, LLA consiguió el quórum

La sesión en el Senado comenzó con más de 40 senadores presentes en el recinto, tanto de LLA como de UP y de los partidos provinciales. Así, comenzó una sesión caliente en el Senado por el Presupuesto 2026. En la previa no hubo acuerdo entre los bloques en la reunión de Labora Parlamentaria y se espera una definición tensa en el inicio de la jornada.

El oficialismo quiere tratar primero el Presupuesto 2026 y que la votación en particular sea por capítulos, tal como se hizo en Diputados. Así Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA, quiere blindar el capítulo II. En este apartado está el artículo 30, que elimina los pisos mínimos de inversión en educación y ciencia. Pero los senadores aliados del Gobierno se niegan a votar punto.

Así, LLA mantendrá durante toda la sesión los canales de negociación política para evitar que este capítulo se caiga. Si eso ocurre, el proyecto debe volver a Diputados, que, como cámara de origen debe aceptar o rechazar los cambios impuestos por el Senado, en su rol de cámara revisora.

Lo cierto es que el Congreso está al límite de aprobar el presupuesto, que debería ser ley antes del 31 de diciembre. Una de las posibilidades, en caso de que el Senado modifique el proyecto de la Casa Rosada, es que Diputados trate esos cambios el martes 30 de diciembre.