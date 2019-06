PPT: El programa de Lanata no saldrá al aire este domingo

Ante la imposibilidad del periodista de hacer su programa este domingo, El Trece anunció que en su lugar se emitirá la película El Sobreviviente. Dirigida por Peter Breg, se trata de un filme de drama y suspenso protagonizado por ‎Mark Wahlberg y Taylor Kitsch que transcurre durante la guerra en Afganistán.

La ausencia del programa de Lanata tiene lugar en una noche especial para la pantalla chica ya que a partir de las 9 de la noche Telefe transmitirá la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro. Lanata se manifestó sobre la enfermedad en su regreso a la televisión: "Eso te agarra por la diabetes, te agarra en las piernas. Están los huesos, los músculos y después hay como unas terminales nerviosas que se asfixian y te duele realmente mucho. Ahora estoy medio jodido de esto y por eso no puedo hacer distancias largas. Puedo caminar con un bastón, pero si tengo que hacer 200 metros no puedo".

En ese sentido, argumentó: "¿Por qué no lo voy a mostrar? Si yo en la vida estoy en una silla en algún momento, aparezco en una silla en la televisión. No pasa nada, pero es como que nadie habla de esas cosas. O sea, estoy mejor que dos meses atrás, tengo que laburar menos -en algunas cosas las cumplo y en otras no-, hago kinesiología todos los días a las 7 de la mañana. Es algo lento, pero es bueno y me hace bien".