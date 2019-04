El dueño de la empresa MarPatag Cruceros de El Calafate, Pablo Grippo, dijo hoy que lo mejor que podría pasarle a título personal es que la Justicia investigue a quién pertenece el barco Santa Cruz, como pidió la ex diputada Margarita Stolbizer bajo el supuesto de que lo habría adquirido la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, utilizándolo como testaferro.

"Que investiguen de quién es el barco, así se termina toda esta historia. Es lo mejor que me podría pasar, que se investigue. Si el barco no fuera mío no hubiese estado la cantidad de años que estuve para hacerlo. Puedo escribir un libro de lo que sufrí para hacer ese barco, y tengo todos los papeles para demostrarlo", dijo Pablo Grippo, dueño de MarPatag Cruceros.

El empresario afirmó que para él "es tan fácil demostrarlo, tengo toda la documentación", e informó que la nave se construyó en un astillero de Tigre, de Roberto y Nicolás Tanoni.

Dijo que la construcción comenzó en 2006 y terminó a fines de 2012, y que le permitieron terminarlo "la venta de un campo de su madre y la garantía de su abuelo para un préstamo que sacó en un pueblo vecino a Monte Buey (Córdoba)", de donde es oriundo.

"Hice en seis años, como iba pudiendo, un barco que se podía construir en un año; en el medio fallece mi hermano más chico en un accidente en El Calafate, paso unos meses en Monte Buey con mi familia y es ahí donde mi mamá decide vender un campo y mi abuelo me sale de garantía en un préstamo", rememoró Grippo.

Si el barco no fuera mío y fuera de los Kirchner o de quién fuera, no podría estar haciendo en seis años algo que se hace en un año".

Agregó que tras conocerse las últimas declaraciones del contador Víctor Manzanares, "conseguí el número de teléfono y le mandé un mensaje a Margarita Stolbizer para decirle que si me daba la posibilidad de mostrarle todos los papeles, la documentación, me haría un grandísimo favor, pero no me contestó".

Asimismo dijo que "nunca tuve ni agendado el teléfono de (Daniel) Muñoz", quien le habría dicho a Manzanares, según declaró por TV hace una semana, que llevaba parte de la plata de las coimas que recolectaba "al astillero, para pagar el barco".