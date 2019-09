La votación de la Ley de Emergencia Alimentaria estuvo acordada de antemano por las diferentes fuerzas políticas, pero ni siquiera así se consiguió que todos los diputados votaran a favor de la norma: obtuvo 222 votos positivos y una abstención.

Quien no votó fue la diputada por Buenos Aires del Frente de Izquierda, Mónica Schlotthauer, quien consideró innecesario extender la emergencia que comenzó con Eduardo Duhalde, en el 2002.

"Si la emergencia alimentaria está vigente hace 17 años, quiere decir que los que gobernaron no lo hicieron para terminar con el hambre del pueblo, sino para llenarles las arcas a los exportadores", se quejó.

En esa línea, aseguró que hay un montón de gente que "se la lleva en pala" mientras otros no comen. "Hay que anular los tarifazos así no pasa esto de elegir entre la carne o pagar las tarifas. Y por último hay que romper con el Fondo Monetario (FMI) para que de este país no se vaya ni un peso más para la usura internacional", dijo.

En la antesala de la sesión especial de esta tarde, la diputada ya había mostrado su descontento: "Es vergonzoso que en un país como el nuestro que genera alimentos para 400 millones de personas se tenga que estar hablando de emergencia alimentaria. La leche y el pan ya son artículos de lujo. Macri y el FMI trabajan para las ganancias de los monopolios formadores de precios, las multinacionales, los grandes empresarios y cadenas de supermercados que lucran con la inflación".

Clarín destacó que había reclamado por una ley de emergencia "global , social, alimentaria, salarial, jubilatoria y laboral"