Por qué, para la ley, Allasino no fue una candidata testimonial

La ministra de Hacienda se postuló para diputada y obtuvo una banca, pero no asumirá porque aceptó ser nominada para un cargo vitalicio: contadora general de la provincia. Esta conducta no es ilegal porque no estaba ocupando un "cargo electivo" cuando se postuló para la Legislatura. El castigo para los postulantes testimoniales es, según la ley 8967, la prohibición de presentarse a las siguientes dos elecciones. El caso de la senadora que no podrá terminar su mandato por esa razón.