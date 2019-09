Por qué las elecciones de Mendoza se "nacionalizan"

Las elecciones de Mendoza trascienden a nivel nacional por varios motivos. Por un lado, porque se solapan con el inicio de la campaña nacional. También por la importancia del distrito y la competencia política entre el kirchnerismo, de la mano de Anabel Fernández Sagasti, y el frente oficialista Cambia Mendoza, con Rodolfo Suarez como preferido de Cornejo.

El acto de Alberto en Mendoza también le dio más protagonismo a la pelea electoral y los candidatos locales ventilaron la disputa en medios nacionales. Rodolfo Suarez fue entrevistado ayer en el Programa Lanata sin filtro. Y hoy el sitio Infobae se ocupa de las elecciones mendocinas en su portada. Para ello, entrevistaron a los dos principales candidatos.

Fernández Sagasti dijo estar esperanzada en dar el “batacazo” el domingo y, fiel al guión de campaña, cuestionó la realidad económica de Mendoza. “En Mendoza hemos sufrido la misma crisis que ha padecido la Argentina. Se duplicó la desocupación y hubo una caída de la actividad económica de casi el 6%. El pueblo mendocino está sufriendo mucho”, dijo la candidata, quien calificó a Cornejo como un “municipalista”. “Cornejo fue intendente de uno de los departamentos del Gran Mendoza y por lo tanto ha tenido una visión muy municipalista de la administración. No fue estratégica y en profundidad como necesita una provincia tan grande y diversa como Mendoza”, aseguró.

Además, volvió a tomar la deuda como eje para cuestionar al Gobierno. "El impacto es duro. Mendoza y Buenos Aires son las provincias más complicadas con la deuda externa.No es casualidad que ambos gobiernos sean parte del mismo frente y hayan aplicado las mismas políticas. La producción y el trabajo genuino no han sido ejes de esta gestión y hoy estamos sufriendo las consecuencias", aseguró.

Suarez el conciliador

Rodolfo Suarez también llegó a los medios nacionales para dar su posición sobre las elecciones. En el mismo sitio. El candidato radical también defendió su estrategia, en ese caso de “provincializción”.

Pero también le sumó la estrategia del miedo al pasado. “La verdad que no. El temor que tiene la gente, y me lo expresan continuamente, es que la provincia vuelva a ser administrada como era antes de 2015, esos ocho años que fueron tan malos para Mendoza. Y nos da aliento para que no vuelvan, nos lo dicen y lo sentimos”, dijo Suarez.

El intendente de Capital defendió también el hecho de haberse separado de las elecciones nacionales. “ Nosotros hemos querido que se vote en forma desdoblada para que se evalúe en forma provincial. Es lo mismo que pensamos también en relación a los gobiernos municipales. Queremos que las elecciones no se contaminen unas con otras. Nosotros estamos convencidos de que las elecciones desdobladas son mejores. Y, en el caso nuestro, planteamos que así lo haríamos en el mes de enero, así que no hubo sorpresas para nadie”, dijo.

En la misma entrevista, Suarez dijo que en caso de ganar, convocará a la oposición para dialogar. “Soy una persona de mucho diálogo y apuesto al consenso. Es la política que la gente espera de quienes tenemos la posibilidad de gobernar. Poco le interesa a la gente la pelea de los políticos. Siempre estuve convencido de que hay que priorizar el diálogo, y así continuaré”.