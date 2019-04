Por qué juegan al misterio muchos intendentes que se van

Los cuatro intendentes oficialistas que dejarán sus cargos este año han optado por estirar el suspenso respecto de sus sucesores.

El cierre de listas es el próximo sábado, pero el intendente de Junín, Mario Abed, esperará hasta este jueves para decir a quién propondrá en su lugar.

A meses de terminar su cuarto mandato, Abed nunca mostró entusiasmo por la designación de su sucesor. Ni siquiera cuando fue proclamado como candidato a vicegobernador de la fórmula que encabeza el radical Rodolfo Suarez.

En la UCR, de todos modos, se habla más que nada de dos aspirantes: Sandra Astudillo, presidente del Concejo Deliberante; y Héctor Ruiz, miembro del directorio del Instituto Provincial de la Vivienda. Pero el intendente evita dar pistas ciertas.

Otro que deja la comuna que conduce es Omar de Marchi. En su caso, para competir por ser el candidato a gobernador de Cambia Mendoza.

El sucesor "cantado" para Luján es su sobrino, el diputado nacional y ex funcionario municipal Sebastián Bragagnolo. Pero no hay confirmación oficial: "No se anuncia todavía", repiten en el entorno de De Marchi.

Por su lado, el principal rival interno que irá por la comuna, Martín Kerchner, se muestra en público y sigue buscando posicionarse. Mientras tanto, De Marchi ha sacado a relucir una encuesta propia, hecha durante la primera quincena de este mes, que habla por sí sola sobre su predilección para Luján: mide a Bragagnolo en competencia con el ministro cornejista y otros.

La encuesta en cuestión dice que Bragagnolo supera a Kerchner por 11 puntos (39 a 28). Tercero aparece Omar Parisi (Unidad Ciudadana) y última la candidata del PRO cornejista Cecilia Páez.

Otro dato de la muestra es que, en esa comuna, De Marchi cree tener más del doble de imagen positiva que Suarez, su rival por la gobernación.

El otro que postularía a un sobrino es precisamente el precandidato a gobernador de Alfredo Cornejo. La sospecha de algunos es que el intendente de Capital no lo anuncia, a pesar de que es otro "cantado", porque quiere que el primero en bendecir a un familiar para su municipio sea De Marchi.

Pero en el radicalismo aducen que otra es la razón. "Rody quiere que la candidatura del Yayo decante", explicó una fuente partidaria.

Respetando esa estrategia, el subsecretario de Gestión Pública lleva semanas de reunión en reunión con radicales de la Capital, con lo que busca ganarse el consenso de sus correligionarios y evitar que se diga que fue puesto "a dedo" por el intendente actual.

También deja su comuna, por el lado de Cambia Mendoza, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso. "Estamos cerrando, pero aún no está definido", dicen en la comuna del Valle de Uco.

El elegido, de todos modos, sería Rolando Scanio, actual secretario de Gobierno del municipio. Scanio viene posicionándose como tal desde el mes pasado.

Finalmente, Jorge Vergara Martínez (84), quien conduce Malargüe, no irá por otro periodo en el municipio. Y es el único que ya ha dejado claro a quién quiere en su lugar: su precandidato a intendente es el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Glatigny.