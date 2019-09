Por ley los lagos no navegables serán administrados por el Estado

La Ley tiene como objeto afectar al dominio público provincial a todos los lagos no navegables que, en los términos del art. 236 del Código Civil y Comercial de la Nación, sean del dominio privado de la Provincia de Mendoza, resultando en consecuencia bienes inalienables, imprescriptibles, inembargables y no susceptibles de posesión particular. La defensa del recurso hídrico, implica también adoptar medidas legales de tutela, siendo el mantenimiento o afectación en el dominio público una de las más adecuadas.

A partir de agosto de 2015 comenzó a regir un nuevo Código Civil unificado con el Comercial, a través de la Ley Nacional 26.994, que ha innovado en diversos aspectos con incidencia en los recursos hídricos.

Dicha reforma enuncia que los lagos no navegables, cuando carecen de dueños son bienes privados del Estado. Este cambio es sustancial, ya que excluye a tales aguas del dominio público, y por ello las hace susceptible de adquisición por particulares, sea mediante compraventa, o incluso mediante la prescripción adquisitiva regulada por la norma antes mencionada.

“Estoy muy contento con la sanción de este proyecto que tiene que ver con la preservación básica de nuestro recurso hídrico. Creo y estoy convencido que debemos tener una gobernanza muy positiva del agua y que el Estado la debe llevar adelante a través de un régimen institucional que haga eficiente y efectivo el uso del recurso hídrico, debido que refiere a la protección de nuestro principal recurso”, explicó Costarelli.

La ley que presentó el senador radical brinda de alguna manera una solución a este conflicto ya que con esta reforma, una importante cantidad de lagos no navegables, podrían ser adquiridos o reclamados por particulares.

En concreto, el proyecto del Presidente del Bloque de senadores UCR, propone que los lagos no navegables sean de dominio público provincial ya que son considerados como bienes inalienables, imprescriptibles, inembargables y no susceptibles de posesión particular.

Aguas que estaban en riesgo y ahora se regularán:

• Laguna Los Bolivianos (Malargüe)

• Laguna El Sosneado (San Rafael)

• Laguna Las Trancas (Lavalle)

• Laguna Los Chanchos (Lavalle)

• Laguna del Rosario (Lavalle)

Reservas Naturales Protegidas

• Parque Aconcagua

• Laguna del Diamante

• Laguna del Atuel

• Manzano Histórico

• Manzano- Castillo de Piuquenes

• Humedal Llancanelo

• Reserva Villavicencio

• Divisadero Largo

• Bosque Telteca

• Caverna de las brujas

• Puente del inca

• Castillos de Pincheira

• Reserva La Payunia

• Biósfera Ñancuñán

• Laguna Las Salinas

• Volcán Tupungato

• Cordón del Plata