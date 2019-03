El reconocido periodista de televisión Luis Otero sorprendió al anunciar que deja su carrera profesional para dedicarse a la política.

En concreto el ahora exconductor de TN y El Trece intentará alcanzar la intendencia del partido bonaerense de Avellaneda de la mano de Cambiemos.

“Después de estar 35 años en esta casa voy a empezar a trabajar en mi casa de toda la vida. Hace 56 años que vivo en Avellaneda. Desde que nací soy vecino de Avellaneda. Vivo en la casa donde me crió mi madre, donde me crié yo y donde se criaron mis hijos. Nunca me mudé de ahí”, dijo en su despedida al aire este mediodía.

TODA LA EMOCIÓN

En cuanto al por qué de su decisión de volcarse a la política, explicó: “Lo que siempre quise hacer es servir a los demás. Lo he hecho aquí en este noticiero desde todas las posiciones, y en este caso me toca hacer lo mismo... abrir un nuevo camino, que no va a ser del todo fácil, en mi ciudad, Avellaneda”. Agregó además: “Lo que quiero es servir; ya no alcanzaba con contar lo que pasa. Lo que quiero es hacer cosas para poder construir una Avellaneda mejor”, dijo el periodista que llegó a TN a sus 21 años.

Otero se suma así a las filas de Cambiemos para dar batalla al sur del Riachuelo. El vicegobernador de Buenos Aires, Daniel Salvador, celebró la candidatura del periodista y se mostró confiado en el triunfo.