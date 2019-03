Políticos, artistas y empresarios en el agasajo a Felipe VI y Letizia

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, eran agasajados la noche del lunes con una gala en el Centro Cultural Kirchner (CCK) con el presidente Mauricio Macri y la primera dama, Juliana Awada, como anfitriones.

Del evento participaban importantes figuras de los mundos empresario y artístico, además de funcionarios del Gobierno nacional. Antes de la cena Macri envió un mensaje a los monarcas: "Espero que puedan sentir el afecto de los argentinos. En este país queremos mucho a los españoles".

En otro párrafo de su discurso, Macri expresó: "Tomamos esta visita no solo como una demostración más de afecto sino de apoyo y respaldo a este camino que emprendimos los argentinos, de cambio, que busca resolver los problemas que arrastramos".

"Desde que soy presidente me he propuesto no solo potenciar sino hacer crecer el vínculo único que tenemos con el pueblo español. Lamentablemente en el gobierno pasado tuvimos tensiones y conflictos irracionales que por suerte no llegaron a minar esta relación porque el afecto es inalterable", sentenció Macri en otro fragmento de su apertura.

Por su parte, el Rey Felipe VI, en su discurso antes los presentes en la gala, declaró: "Para un español es especialmente grato asistir a una tierra tan hospitalaria como la argentina. No es casual que sea vuestro país el que alberga la mayor colectividad de españoles. No nos sentimos extranjeros en la Argentina".

A continuación, el monarca español sentenció: "Quiero decir que España va seguir haciendo el mayor esfuerzo para culminar las asociaciones en un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y continuará prestando su pleno apoyo a la candidatura de la Argentina para la Ocede".

Entre los presentes en la gala para celebrar la visita de los reyes españoles se encuentran Mirtha Legrand, la viuda de Jorge Luis Borges, María Kodama, el Presidente de la Bolsa de Comercio porteña, Adelmo Gabbi, el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, el titular de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, María Cher, el CEO del grupo Insud, Hugo Sigman.

Mirtha vestida en color crudo y de corto en la gala de bienvenida a los Reyes de España en el CCK. Acompañada por reconocida periodista española. pic.twitter.com/HumNwBRf28 — MirthaShow (@MirthaShow) 26 de marzo de 2019

El menú de la noche consistió en una entrada de centolla patagónica, acompañada de un crocante de papa, emulsión de berro, palta y granada. El plato principal que deleitó a los invitados fue de trucha de lago, con boniatos, morcillas, endibias y uvas. Para los presentes en la gala que no comieron trucha, hubo cordero con la misma guarnición.

Los reyes de España llegaron anoche al aeroparque metropolitano Jorge Newbery poco después de las 21 y fueron recibidos por el canciller Jorge Faurie, que los esperó acompañado de su par español Josep Borrell, y los embajadores Ramón Puerta y Javier Sandomingo, de Argentina y España, respectivamente.