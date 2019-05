Podcast de análisis: "La mayoría de los culpables se dicen inocentes"

"La mayoría de los culpables se dicen inocentes. Es norma para muchos victimarios posar de víctimas", anunció el periodista Gabriel Conte su columna en el programa "Otra Manera" en un día poco común: el del inicio del juicio oral y público contra los acusados de corrupción en la Causa Vialidad, con 13 personas bajo acusación y 159 testigos convocados.

Al mismo tiempo en que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ingresaba a los tribunales de Comodoro Py, en MDZ Radio se analizaba el momento en sus aspectos más concretos: la necesidad de que haya un juicio justo.

En su columna, Conte resaltó lo que consideró "un giro en la opinión" de los dirigentes del Partido Justicialistas. Desde su punto de vista, ya no gritan la inocencia de todos ni sostienen de plano que "todo es un circo", sino que salvan a Cristina Fernández señalando que ella solo estaba en la cúpula de una cadena de 14 decisores que actuaron antes que ella. "Están entregando gente para no llegar a Cristina, y es posible que tengan razón salvo por un detalle que tendrá que analizar la Justicia: que los beneficiados eran amigos de Néstor y Cristina Kirchner y no de los otros 14".

