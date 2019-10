A pesar de ser uno de los temas más importante para el futuro de los Argentinos, Alberto Fernández no utilizó el tiempo para expresar ninguna propuestas, Lavagna y Gomez Centurión no pudieron hablar 2 minutos sobre el tema, el resto de los candidatos dejo alguna propuesta, entre chicanas, datos dudosos y declaraciones de intención.

Propuestas concretas en orden de aparición

Espert

1) Declarar la educación en Argentina servicio público, básico y esencial, para limitar el derecho de huelga.

2) Revisar por completo el estatuto docente, revisando aquellas concesiones excesivas en materia de licencias, ausentismo y enfermedad.

3) Relanzar las escuelas técnicas.

4) Arancelar la universidad pública para financiar con el producido ese arancel becas para los chicos con mejores notas y que no pueden afrontar los estudios.

5) Restablecer el examen de ingreso a la universidad.

Lavagna

1) Proceso de centralización acordada con las provincias, para terminar con este mosaico de 24 sistemas distintos de contenidos educativos.

Macri

1) La robótica, programación, trabajo en equipo e idiomas, tiene que ser parte del desafío de nuestras escuelas y nuestros alumnos.

2) Dar clases de inglés desde el jardín Infantes.

3) Llevar internet a todos los alumnos de la Argentina.

Fernandez: Sin propuestas

Del Caño

1) El Estado nacional tiene que hacerse cargo de la educación.

G. Centurión

1) Nosotros vamos a crear escuelas técnicas y de oficio en el modelo dual, que es el modelo que combina y vincula el conocimiento con la práctica en el trabajo.

2) Calendario no menor de 190 días.

Un espejo

El segmento de educación fue un reflejo de cómo se encuentra nuestro sistema educativo. Nadie marcó un rumbo claro, las propuestas fueron escuetas, se prefirió la chicana al análisis y el relato en lugar del dato profundo. Quedaron más preguntas que posibilidad de análisis.

¿No sería una muestra de madurez política que todos los candidatos reconocieran los avances en materia de evaluación educativa de este gobierno y propusieran para la próxima gestión la creación de una Agencia de calidad o de evaluación?

¿No pueden coincidir en que la ley de 180 días de clases nunca se cumplió y que al calendario escolar le hace falta un reajuste para cumplir con estándares internacionales?

¿A ninguno se le ocurrió proponer algo para cumplir con la ley de obligatoriedad de sala de 4 y universalización de sala de 3? ¿Pensaron cómo manejar la primera infancia?

¿Es concebible que no tengamos el placer de escuchar una propuesta seria que apunte a disminuir la tremenda segregación sociocultural que produce y reproduce nuestro sistema educativo?

¿Es lógico que el presidente menciona un programa de enseñanza de la matemáticas que lleva un año y está en etapa de desarrollo inicial como algo exitoso?

¿Alguien tiene alguna propuesta seria para disminuir el profundo desgranamiento que se produce en secundaria y especialmente en los sectores más vulnerables?

¿Es sincero que todos se rasgan las vestiduras porque María Eugenia Vidal dijo que los pobres no llegan a la universidad, pero nadie pide ni muestra datos fehacientes referidos al nivel socioeconómico de los egresados de las Universidades Nacionales Argentinas?

Lamentablemente se optó por un discurso vacío que vislumbra un horizonte gris en educación. El candidato con más posibilidades de triunfar el próximo 25 no dijo nada de nada, el segundo y actual presidente, prefirió moverse por la tangente y no tocar temas profundos. Me gustaría mucho preguntarles y que contesten.

¿Qué piensan hoy de la Agencia de evaluación que Macri propuso en la campaña del 2015, se la solicitó al congreso en 2 discursos y nunca se realizó? ¿Se puede encarar un proceso de reestructuración e innovación sin un sistema de evaluación autónomo?

¿Consideran que con los estatutos docentes actuales se puede llevar adelante la revolución educativa que necesita nuestro sistema para acomodarse a los requerimientos del siglo XXI? ¿Qué opinan de los modelos de carrera docente que tienen los países latinoamericano que nos superaron en las evaluaciones PISA en los últimos 20 años? (Probablemente deberíamos aclararles cuales son)

El proyecto de la Secundaria 2030, en mi opinión positivo y merecedor de ajustes permanentes, ¿continúa con cualquier presidente? ¿y con cualquier ministro? Es una política de estado, una política de gobierno o una política de un ministro.

¿Cómo van a cumplir la jornada extendida fijada por ley? ¿Piensan derogarla, modificarla, cumplirla, o seguir mirando para otro lado…. total todo pasa?

Como corolario del debate, Espert sitó la frase de Sarmiento “Todos los problemas son problemas de educación” y Macrí señaló que “Estamos frente a la mayor revolución tecnológica y científica de la historia” después de esto, Lavagna y Gomez Centurión no pudieron hablar 2 minutos sobre el tema y lo de Alberto Fernandez y Del Caño fué sólo relato.

En cuanto a las propuestas, en mi conteo ganó Espert con 5 y le siguió Macri con 3 aunque tampoco les alcanza para aprobar el segmento de Educación.

Lo único que podemos asegurar es que si la gestión en educación del próximo presidente se asemeja al debate y todos los problemas son problemas de educación, vamos a tener que esperar 4 años más para poder solucionar algo. Esperemos que nos sorprendan con un As bajo la manga.