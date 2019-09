Pinedo: "la Argentina no está en default" y "está en condiciones de cumplir sus obligaciones"

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, dijo hoy que "la Argentina no está en default" y aseguró que el país "tiene voluntad de cumplir con sus obligaciones y está en condiciones de cumplirlas".

"Por default entendemos cuando el país no quiere pagar la deuda, no va a pagar la deuda, y este no es el caso de la Argentina", advirtió el senador en declaraciones a radio Mitre.

En ese sentido, sostuvo que "lo que ha hecho la Argentina es en la deuda de corto plazo establecer un cambio en los plazos de pago, estableciendo un cronograma de pago en contado, tres meses y seis meses".

"Eso es lo que hizo Argentina, con vocación de cumplir con sus obligaciones", afirmó el legislador y manifestó que "la Argentina no está en default, la Argentina tiene voluntad de cumplir con sus obligaciones y está en condiciones de cumplirlas".

Consultado sobre el desembolso del Fondo Monetario Internacional previsto para septiembre afirmó: "no sé si hará el desembolso o no, suponemos que sí, está pactado que así sea, hasta ahora no lo confirmaron".

Asimismo, expresó que el presidente Maurcio Macri "está comprometido con el objetivo de estabilizar la economía, de que no siga habiendo corridas devaluatorias que impactan en los mas pobres".

"El presidente está con toda la energía puesta, igual que los organismos de gobierno, igual que el Banco Central, que tiene la responsabilidad de preservar el valor de la moneda, están totalmente enfocados en ese punto", afirmó.

El presidente Provisional del Senado sostuvo que se trata de "un momento difícil, pero en momentos difíciles los dirigentes tienen que generar tranquilidad y actuar con responsabilidad, con prudencia, para que no sufran los que menos tienen, que son los que más sufren en momentos de turbulencias o de corridas como los que está sufriendo la Argentina".

En ese sentido, destacó que "lo importante es que el presidente tenga calma, y pueda construir lo que está intentando construir, que es un puente de confianza entre este momento y el momento de la elección".

"Porque a partir del momento de la elección, quien resulte elegido podrá generar confianza, tranquilidad, simplemente anunciado un plan consistente para el futuro, para los próximos cuatro años".

Por otra parte, afirmó que el proyecto de ley de canje de deuda impulsado por el gobierno será enviado el lunes al Congreso de la Nación y precisó que "se está trabajando en la letra chica este fin de semana".

"El proyecto está vinculado a una parte de la deuda, la que está sometida en caso de diferencias entre el Estado que la emite y los tenedores de los bonos de la deuda, eso se dirime en los tribunales argentinos", explicó.

Pinedo sostuvo que se trata de "una herramienta más para quien gane la elección, sea el presidente Macri o quien sea, no creo que alguien se oponga una tener una herramienta más".