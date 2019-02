Tribunales se ha transformado en el escenario principal e inesperado de la pelea electoral y todo indica que así seguirá ocurriendo a lo largo del año. La causa que tramita la Suprema Corte para ver si es legal o no el límite a la reelección de los intendentes ha generado máxima tensión entre los distintos poderes. Más desde que el Ejecutivo puso entre sus pedidos a la justicia suspender las elecciones en los 4 departamentos que desdoblaron.

Pues justamente lo que irrita en ese Tribunal es la “judicialización” de las decisiones políticas, un tema que ha sido de redundante reclamo por parte de la Corte en distintos fallos. Pues habrá un acto donde los jueces actuarán de “buenos oficios” para intentar llegar a un acuerdo que evite que la crisis tome caminos institucionales más graves aunque, claro, con pocas perspectivas de éxito.

Es que para que las negociaciones avancen requiere que las partes cedan el algo en cuanto a sus ambiciones y las opciones disponibles no conforman. “Es un conflicto de índole político. La Corte ha tenido que resolver temas del presupuesto, de las tarifas, de las elecciones. Esto se podría haber resuelto antes de judicializarlo, pero parece imposible”, se sinceró uno de los involucrados en el análisis de la causa.

Inicialmente se creía que la audiencia era por la causa de fondo sobre la reelección de los intendentes. Pero desde la propia Corte rectificaron esa información, pues la reunión es por otro tema, aunque sí juntarán a los intendentes.

Las opciones que imaginan los jueces para cerrar la causa sin sentencia no son muchas, pero requieren “renunciamientos”. Por un lado, explican, se podría firmar un acuerdo político entre para comprometerse a ejecutar la limitación de las reelecciones. Pero dándoles una ventana para que se presenten “por última” vez los intendentes demandantes. “La salida extra jurídica sería que no haya más reelección desde ahora y que para estos intendentes sea la última”, explicó uno de los mediadores. Del otro lado, piensan lo contrario y creen que la única forma de que haya un acuerdo es que se ejecute el “plan Bermejo”. Es decir, un renunciamiento completo y que los intendentes acepten no ser candidatos. Ninguna parece tener como futuro un acuerdo posible.

El conflicto

Si no hay conciliación, la Corte deberá avocarse a la causa y difícilmente haya vuelta atrás. Entonces deberán determinar si se mantiene vigente el “criterio Kemelmajer” para reformar la Constitución o reinterpretan Hay jueces de la Corte que piensan que es que solo ellos pueden cambiar un criterio establecido por el Tribunal. Es decir, que aunque piensen lo contrario, el fallo Kemelmajer rige hasta que se revea. Sin embargo lo que la misma Corte debe definir ahora que está abierta la causa es cuáles son los requisitos para modificar la Constitución.

El año pasado el Gobierno promulgó la enmienda del artículo 198 de la Constitución, que había sido votada una década atrás. Esa disposición pone límite a la reelección de los intendentes y en la coyuntura deja fuera de carrera a casi la mitad de los jefes comunales actuales. Cuatro de ellos fueron a la Corte al filo del plazo para reclamar la inconstitucionalidad del Decreto que promulgó la enmienda. Luego, presentaron una cautelar para frenar la aplicación.

El Gobierno respondió esta semana con un menú de pedidos que va de manera escalonada. En primer lugar pidieron rechazar formalmente el reclamo, luego, en caso de no acceder, que se rechace la medida cautelar y si también pierden esa instancia es donde solicitan que la justicia ordene la suspensión de las elecciones en San Rafael, Lavalle, San Martín y Tunuyán. En el medio, también recusaron a Mario Adaro. Recién el próximo lunes podría decidirse si separan o no a ese juez. Si la recusación prospera, la elección del reemplazante es un dato clave. Por ahora la causa se mantiene en la Sala 2, integrada por Adaro, Omar Palermo y José Valerio.

Aunque la cautelar debería estar resuelta la semana que viene, aún hay recursos que podrían presentarse y que estirarían los tiempos.

Los escenarios posibles son varios. Por un lado que la Corte avale la Cautelar, que los intendentes puedan ser candidatos y que luego se resuelva el tema de fondo declarando como constitucional la enmienda. Es decir, abrir una ventana para que "por última vez" los intendentes sean candidatos. Eso es lo que el Gobierno quiere evitar con su pedido de suspensión de elecciones.

La otra alternativa es que rechace la cautelar por presumir como legítimo el Decreto de Cornejo y que luego se analice el fondo del tema, dejando fuera de juego a los intendentes.

En lo formal, hay jueces de la Corte que aceptan que la causa debería resolverse rápido porque no hay muchos elementos para agregar. Y admiten que deben "llevar certidumbre".