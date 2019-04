Piden el sobreseimiento de Paco Pérez en la causa en la que lo acusan de "falsedad ideológica"

La Unidad Fiscal de Delitos Económicos, representada por el fiscal adjunto Gonzalo Nazar y por el fiscal en jefe Sebastián Capizzi, solicitó el sobreseimiento del exgobernador Francisco "Paco" Pérez en la causa en la que era investigado por "falsedad ideológica" por la intervención de la Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular de Rivadavia antes de terminar su gestión.

Para los fiscales "no existió perjuicio alguno" porque la conducta de Pérez "no afectó a otros bienes jurídicos". "Una falsedad que no haya causado un perjuicio o daño a los intereses que la genuinidada o veracidad del acto garantiza no es delito", señala el documento presentado por la Fiscalía de Delitos Económicos.

"No se evidencia la consumación de un perjuicio concreto a intereses sociales legítimos en la medida que la decisión fue prolongada por el siguiente gobernador (Alfredo Cornejo)", agrega el documento.

"La continuidad de la totalidad de la decisión cuestionada debilita las alegaciones sobre la legalidad de la materia resuelta (intervención de la Cooperativa y designación del interventor), privando de viabilidad jurídica a la pretensión de la parte agraviada de encuadrar en paralelo la cuestión como un despliegue arbitrario en el ejercicio de la función pública", concluye la presentación de los fiscales.

Es por todo esto, que tanto Nazar como Capizzi solicitaron el sobreseimiento de Pérez y que se archive la causa por "falsedad ideológica" en su contra.

La denuncia contra el exgobernador la presentó el titular de la Cooperativa intervenida en aquel momento, Alberto Debandi, quien enfrentaba un proceso penal por defraudación. A fines de 2015, Pérez firmó un decreto ordenando la intervención de la Cooperativa debido a que estaba “en peligro el normal funcionamiento de la distribuidora”.

Debandi denunció por “falsedad ideológica” al exgobernador a raíz de que el decreto 2546/15 firmado por Pérez se basó en un dictamen de la Dirección de Servicios Públicos Eléctricos, Asesoría de Gobierno y también de Fiscalía de Estado. No obstante, el dictamen de Fiscalía de Estado nunca existió y, tras la denuncia, desde el Gobierno aseguraron que se trató de un error.

En tanto el gobernador Alfredo Cornejo prorrogó por seis meses la intervención de la Cooperativa al comenzar su gestión, lo cual sin dudas debilitó los cuestionamientos contra el accionar de Pérez.