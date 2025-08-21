Piden condenar a Andrea del Boca por fraude al estado: a cuántos años

El requerimiento fue formulado por la fiscal federal Fabiana León durante su alegato en el juicio por la tira “Mamá Corazón”, que le sigue junto a Julio de Vido, de quien además reclamó que sea condenado a 4 años y 6 meses de cárcel.

La Fiscal Federal, Fabiana León, le pidió al Tribunal Oral número 7 que condene a la actriz Andrea Del Boca por ser partícipe necesaria el delito de defraudación al estado por la ficción “Mamá Corazón ” de la cual recibió 36 millones de pesos en concepto de financiamiento del Gobierno y que jamas llego a emitirse.

El reclamo de la fiscal León fue durante los alegatos finales del juicio que se le sigue junto al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, de quien reclamó 4 años y medio de prisión por considerarlo autor de la defraudación.

El financiamiento se llevó adelante bajo el marco de un convenio suscrito entre el Ministerio de Planificación y la Universidad de San Martín. Durante su exposición, la fiscalía, señaló que la productora A+A Group SRL que representaba la actriz, se quedó con las ganancias por la venta de la tira en el exterior.

De Vido sumó su segundo pedido de condena en menos de una semana, luego que la acusadora reclamara cuatro años y ocho meses de prisión pero en otro juicio también defraudación por la compra de Gas Natural Licuado con sobreprecios.

Además, León le exigió a los jueces del Tribunal Oral Número 7 la prohibición de salida del país de Del Boca, de De Vido y el resto de los imputados y la restitución de manera solidaria del monto de la defraudación a las arcas públicas que sin actualizar asciende a los 3.1 millones de dólares.