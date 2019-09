Pichetto: "Si Argentina no crece, hay que seguir sosteniendo este circuito perverso de los planes"

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, reiteró hoy que "hay mucha gente en Argentina que está repensando el voto" para las elecciones de octubre, y advirtió que si el país "no crece y no hay empleo, hay que seguir sosteniendo este circuito perverso de los planes" sociales.

Pichetto indicó que el presidente Mauricio Macri "está convencido de que esta es una elección en la que se puede llegar al balotaje" y aseguró que "estamos en condiciones de recuperar votos".

Por eso, estimó que después de las PASO del 11 de agosto "hay mucha gente en Argentina que está repensando el voto".

El senador peronista consideró que "llegar al balotaje significaría también un escenario importante para el país, porque permitiría contraponer propuestas más claras y definitorias entre dos fuerzas políticas".

Por otro lado, insistió con que "hay sectores que generan acciones de violencia, la toma de shoppings y de la calle, y que están en el núcleo con el Frente de Todos".

En esa línea, planteó que "en la medida que no generemos una apuesta al desarrollo y el crecimiento, un marco de discusión con el mundo del trabajo y el empresario, y alivianemos la carga impositiva, Argentina no va a crecer, y si no crece, no hay empleo, y si no hay empleo hay que seguir sosteniendo este circuito perverso de los planes, donde hay actores que tienen control, dominio, clientes y recursos", enumeró.

Por otro lado, Pichetto evaluó que "el planteo del hambre es una derrota simbólica de la democracia argentina como país productor de alimentos, y porque además tampoco se ajusta a la realidad" ya que, dijo, "el Estado nacional llega con una multiplicidad de planes".

Por eso, dijo Pichetto, "hablar de hambre, del concepto famélico, es una exageración".