Pichetto renunciará al Consejo de la Magistratura

"Me voy a correr, no voy a hacer de esto un elemento de desgaste. Voy a hablar con el bloque del Peronismo Federal al mediodía y hoy mismo voy a enviar mi renuncia". Así le confirmó Miguel Ángel Pichetto a Infobae su decisión de renunciar al Consejo de la Magistratura.

Había accedido en representación de la oposición y no había dado un paso al costado cuando se hizo precandidato a vice de Mauricio Macri. Desde el peronismo le reclamaron entregar el puesto tras su salto a Cambiemos.

"No quiero ser el centro de atención del Consejo. Es una decisión del Bloque que me eligió. Otros estamentos no deberían opinar", señaló Pichetto al medio online.

"No voy a mezclar una cuestión política con la tarea del Consejo", sostuvo al tiempo que dijo que hasta ahora no renunció porque no hubo reunión de bloque, porque fue el que lo eligió para que se sumara al Consejo. Ahora, incidó, va a poner a disposición el lugar para que asuma el suplente, Mario Pais.

