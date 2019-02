Pichetto: "No hay ninguna posibilidad" de confluir con el kirchnerismo

El senador Miguel Angel Pichetto (PJ-Río Negro) aseguró hoy que Alternativa Federal es una construcción “totalmente diferenciada” de la también peronista Unidad Ciudadana de Cristina Fernández de Kirchner, por lo que advirtió que si ese espacio resuelve finalmente confluir en un frente con la ex presidenta y senadora, él no tendría "ningún inconveniente" en irse.

No hay ninguna posibilidad de un encuentro de estos dos espacios. Si eso ocurre yo me voy porque no tengo ningún interés. Lo dijimos desde el primer minuto eso fue lo que nos convocó”.