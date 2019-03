Pichetto: "Lo peor que podemos hacer es alentar el default"

El jefe del bloque peronista del Senado, Miguel Angel Pichetto, cuestionó duramente la política económica del gobierno al pedir un "cambio fundamental", pero consideró un "discurso peligroso" alentar un no pago de la deuda externa.

"Hay que hacer un cambio fundamental, están a tiempo porque las condicionalidades del FMI los ponen en el borde del abismo. Pero no quiero dramatizar porque la Argentina puede salir", dijo el jefe de bancada en la sesión de la Cámara alta en la que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, presentó su informe de gestión.

Para Pichetto, "este es un modelo muy complejo de sostener en el tiempo" porque "la única consigna es que no aumente el tipo de cambio".

"No soy de los que dicen que los muertos no pagan. Ese es un discurso peligroso. Lo peor que podemos alentar es el default. Que es volver a la noche más oscura", advirtió en declaraciones reproducidas por la agencia Télam.

"La Argentina no está muerta, pudo salir de una crisis y tenemos herramientas para hacerlo. Pero fallan los instrumentos y la receta", sentenció.

Pichetto también cuestionó el fallo de la Corte que prohíbe cobrar Ganancias sobre las jubilaciones de mayores montos y criticó fuertemente que el gobierno nacional no haya salido a criticar esa medida.

"La Corte avanzó con un fallo que fue muy valorado por los grandes medios argentinos pero, la verdad, es que excluye de pagar a los que más ganan. No a los más pobres. Y nadie de ustedes dice nada", exclamó.

Por otro lado, Pichetto también criticó fuertemente la decisión del gobierno nacional de otorgar un aumento del 46 por ciento a "la patria planera".

"Está bien que aumenten la AUH porque es el sector más desprotegido. Pero no hay discurso para los que trabajan. Esos pierden como en la guerra todo el tiempo", destacó.

El senador rionegrino fue uno de los pocos peronistas que hicieron uso de la palabra durante el informe del jefe de Gabinete, ya que el bloque del Frente para la Victoria, integrado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no participó del debate. De hecho, la senadora por la provincia de Buenos Aires no estuvo presente en el Senado durante toda la jornada.