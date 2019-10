Pichetto explicó su polémica frase: "Nunca hablé de dinamitar la villa"

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, sostuvo ayer que es necesario "entrar con toda la fuerza de la ley en las villas para evitar que sean los lugares de distribución de cocaína y marihuana", ocasión que aprovechó para aclarar que "nunca" habló de "dinamitar" esos asentamientos.

Después de que trascendieran declaraciones suyas formuladas en el marco de una charla con estudiantes en el Grupo Perfil, Pichetto explicó que "lo que dije es que la Argentina que no queremos es la Argentina que apareció en un canal de televisión, donde había una cola para comprar marihuana y otra para cocaína, y que había extranjeros, y también habría argentinos, en los búnkers vendiendo marihuana y cocaína".

"Dije que habría que dinamitar los búnkers y entrar con toda la fuerza de la ley en las villas para evitar que sean los lugares de distribución de marihuana y cocaína, no hablé de dinamitar la villa", insistió.

"A mi me mandaron a juicio oral por decirle paisano a Schoklender. ¿Qué hay que hacer con Pichetto que mandó a dinamitar las villas?

Las clases altas en la argentina siempre fueron xenófobas, racistas y tuvieron un odio viseral por los pobres y los trabajadores" — Luis D'Elia (@Luis_Delia) October 4, 2019

En diálogo con el Canal 26, el compañero de fórmula de Mauricio Macri señaló que "la verdad es que no nos fue muy bien con las villas en términos de votos, pero no tengo nada con la gente que vive en una villa". "Con la que trabaja no tengo problema", aclaró.

En las declaraciones formuladas al Grupo Perfil, Pichetto había expresado: "Hay una imagen aberrante de un país que no tenemos que querer: en una villa, la 1-11-14, había dos colas, una que manejaba el narcotráfico paraguayo, y hacía la venta de marihuana, y otros muchachos, también de afuera del país, que vendían cocaína. Todo esto fue tomado por un drone, y después entró la Gendarmería. La verdad, habría que dinamitar todo y que todo vuele por el aire".