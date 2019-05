Pichetto cuestionó el llamado a la unidad del kirchnerismo

El precandidato presidencial por Alternativa Federal y jefe del bloque de senadores peronistas, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó ayer el llamado a la unidad que propusieron dirigentes del kirchnerismo en la sede del Partido Justicialista, donde estuvo la ex presidenta Cristina Fernández, y ratificó el armado de un frente con otras fuerzas para competir en las elecciones de octubre.

"Seguramente el PJ va a ir a un encuentro con Unidad Ciudadana. Entonces, ustedes sabrán que las listas de candidatos las van a manejar (el periodista Horacio) Verbitsky, La Cámpora, el Partido Comunista y (el ex titular de la AFSCA, Martín) Sabbatella", dijo Pichetto.

El senador se refirió así a la reunión del peronismo kirchnerista de ayer por la tarde en la sede del Consejo Nacional Justicialista, del que participó la senadora nacional y probable precandidata presidencial.

"Si no nos organizamos, a la lista de candidatos los únicos que van a ir son los pibes de 'La Cámpora'. Ya nos pasó", advirtió Pichetto en un encuentro que compartió en su local partidario con dirigentes de la Primera y la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires.

Allí Pichetto ratificó "la convicción de armar un frente electoral" con otras fuerzas, pero opinó que "la construcción del poder se hace con el peronismo". Además, insistió con que "el 22 de junio (día de la presentación de listas) se acaba el tiempo y los que no se decidan están afuera".

Por ahora, los únicos que anunciaron su pretensión de ser candidatos peronistas no kirchneristas son Pichetto, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el ex diputado nacional Sergio Massa.

El ex economista Roberto Lavagna, a quien Pichetto auspicia como candidato por Alternativa Federal, aún no se decidió y puso como condición no competir con ningún dirigente de ese espacio en las PASO del 8 de agosto.

"Nosotros tenemos la convicción de asumir este desafío, entrar en el balotaje y ganar las elecciones", enumeró. Y elogió el triunfo electoral del gobernador cordobés, Juan Schiaretti, a quien calificó como "un líder que se consolidó en Córdoba y dijo claramente que Alternativa Federal es antigrieta".

"Ni estar con lo que representa volver al pasado, como la ex presidenta como candidata, ni la continuidad del actual gobierno", resaltó."No tenemos que hacer política dándole a las encuestas una centralidad que no tienen. Porque muchos de esos instrumentos son de campaña. Y sirven para instalar figuras que luego en la realidad tal vez no midan tanto. O, tal vez, sean una estrategia del gobierno para volver a ganar las elecciones y elegir al candidato al que le van a ganar en el balotaje", conjeturó.