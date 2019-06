Pichetto busca sumar a otros dos legisladores para su nuevo bloque en el Senado

El senador y candidato a vicepresidente de la Nación por Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, busca sumar a sus colegas Pedro Guastavino y Juan Carlos Romero a un nuevo bloque que planea armar tras su renuncia a la presidencia de la bancada del PJ, al que ya incorporó a otros cuatro legisladores.

Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino; el ex presidente y amigo personal de Pichetto, Carlos Menem; el ex piloto de fórmula uno y ex gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann; y el correntino Carlos "Camau" Espínola son los otros cuatro que junto a Guastavino y Romero integrarían el espacio de Pichetto, de acuerdo a fuentes parlamentarias.

Si bien concluye su mandato a fin de año, el entrerriano Guastavino, que actualmente integra el bloque del PJ, es el presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, y comparte con Pichetto su mirada en la votación de temas clave, por lo que el senador por Río Negro aspira a tenerlo en sus filas en su nuevo rol como aliado a Cambiemos en el Senado.

El ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, uniría su monobloque Justicialista 8 de octubre al nuevo liderazgo de Pichetto, añadieron los voceros consultados.

La neuquina Crexell confirmó esta mañana su decisión de abandonar el bloque que integra con el petrolero Guillermo Pereyra, del Movimiento Popular Neuquino, para conformar un nuevo espacio junto al candidato a vicepresidente de Mauricio Macri.

"Es razonable armar un bloque con Miguel, teniendo en cuenta que voy a integrar una lista de senadores en la boleta Macri-Pichetto", explicó la senadora esta mañana a radio Mitre.

Menem y Reutemann, al que el ex presidente incorporó a la vida política en los años 90, son otros de los nombres a los que Pichetto busca sumar a su nuevo espacio, al igual que el medallista olímpico Espínola.

Actualmente, Reutemann integra un monobloque, Santa Fe Federal, pero acompaña las votaciones en general que han impulsado en los últimos años Pichetto y los miembros de Cambiemos, mientras que Menem y Espínola son miembros del bloque del PJ que conducía Pichetto, y también han coincidido en las miradas sobre las principales leyes enviadas por el Poder Ejecutivo.

Si bien formalizó su renuncia a la presidencia de la bancada, pero no al bloque, el rionegrino ya avisó que tras su decisión de acompañar al presidente Macri en la fórmula trabajará en un nuevo rol en el Senado, acompañando a la bancada de Cambiemos, que lidera el radical formoseño Luis Naidenoff.

Fuente: Télam