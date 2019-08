Horas de tensión se viven en la Asociación Trabajadores del Estado. El sindicato está en vísperas de una elección de autoridades y los comicios fueron puestos en duda en las últimas horas por una decisión de la jueza Eliana Lis Esteban Olivares de la Sexta Cámara Laboral. La magistrada le dio lugar al pedido de suspensión presentado por Raquel Blas, candidata de la lista Negra Blanca. Sin embargo, desde ATE aseguraron que los comicios se llevarán adelante y negaron que exista algún tipo de impedimento legal para que esto ocurra.

"Compañeros y compañeras. Ratificamos las elecciones de ATE para mañana 7 de agosto desde las 6 de la mañana hasta las 20. Vamos a garantizar el comicio electoral en nuestro sindicato con transparencia y democracia para que vayan a votar a la conducción que los va a representar en los próximos cuatro años", manifestó el candidato a la reelección Roberto Macho. De esta manera, intentó despejar las dudas que comenzaron a generarse producto de la decisión de la magistrada. El argumento de Macho es que al tratarse de una elección nacional, una jueza provincial no puede determinar su suspensión.

"Vamos para adelante para seguir construyendo la fuerza de ATE. La elecciones se hacen en la provincia de Mendoza y en todo el país con veedores del Ministerio de Trabajo", sostiene Macho en un audio que se viralizó en las últimas horas.

Para el sector que encabeza Raquel Blas, la decisión de Roberto Macho de ratificar las elecciones puede llevar a la nulidad de los comicios por no cumplir una orden judicial. "La medida cautelar tiene por objetivo evitar un daño. Ningún juez saca una cautelar si no hay argumentos. No resuelve el fondo, pero es algo para evitar daños", destacó Blas.

"No cumplir una orden judicial habla de un nivel de impunidad que no tiene antecedentes. Queremos que haya elecciones, pero que se depure el padrón, porque hay afiliados truchos. Afiliados muertos y afiliados reales que no figuran en el padrón", aseguró la exsecretaria general y dijo que aunque sean unas elecciones nulas mañana estarán presentes acreditando todas las irregularidades que se pueden llegar a cometer. Pase lo que pase, sostuvo que en estas condiciones desconocerán el resultado.

En total, son tres las listas que se presentan a elecciones. Por un lado la que encabeza Roberto Macho, por el otro la Negra Blanca de Raquel Blas y por último surge una tercera propuesta que es encabezada por Paola Ovejero. Se trata de la lista Verde Blanca, que apunta a renovar el sindicato y cambiar la conducción de los últimos años.