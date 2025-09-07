Presenta:
Un supermercado de Belgrano no vende alcohol.&nbsp;
Perlitas y memes de las elecciones en Buenos Aires: veda alcohólica en un distrito donde no se vota

Las elecciones están dejando varias curiosidades. Se cayó el sitio del padrón, un joven salió corriendo cuando le dijeron que tenía que ser presidente de mesa y pusieron una gigantografía de Pablo Grillo en la escuela donde votaría. Un supermercado porteño no vende alcohol, pese a que en CABA no rige la veda.

Insólito: veda alcohólica en un distrito donde no se vota

Un pelicular episodio tuvo lugar en un supermercado del barrio porteño de Belgrano, donde un hombre fue a comprar alcohol y se encontró con un insólito cartel pegado en la puerta del local.

“Veda electoral. Desde el sábado 6/9 a las 20 hs hasta el domingo 7/9 a las 21 hs. No vendemos bebidas alcohólicas”, se lee en el cartel. Lo llamativo es que el comercio se encuentra ubicado en un distrito donde no se vota, por lo que allí no rige la veda electoral.

Únicamente en territorio bonaerense ningún comercio, bar, restaurante o supermercado podrá vender alcohol. Esto se debe a que se busca asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral y evitar incidentes.

Pusieron una gigantografía de Pablo Grillo en la escuela donde votaría el fotógrafo

Una gigantografía de Pablo Grillo fue colocada en la escuela número 45 “Luis Piedrabuena", en Remedios de Escalada, donde el fotógrafo debía ejercer su derecho al voto.

Pusieron una gigantografía de Pablo Grillo en la escuela donde votaría

Cabe destacar que Grillo no puede presentarse a votar, ya que continúa su proceso de recuperación tras el incidente ocurrido en el mes de marzo, cuando una cámara de gas impactó en su cabeza durante una manifestación en el Congreso.

Se cayó el sitio del padrón

Mientras ya se desarrollan las elecciones en la Provincia de Buenos Aires para la renovación de la Cámara de Senadores y Diputados, el sitio web para comprobar dónde votan los ciudadanos se encuentra caído y fuera de servicio desde las primeras horas del domingo.

Desde La Libertad Avanza apuntaron a una jugada del gobierno de la provincia de Buenos Aires en pleno acto eleccionario.

El hecho generó que muchos usuarios que quisieron comprobar si figuran en el padrón y dónde deben votar no puedan saberlo, ya que al intentar ingresar el sitio no termina de cargar.

Tenía que ser presidente de mesa, salió corriendo y lo atrapó la Policía

Este domingo 7 de septiembre, se están llevando a cabo las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, donde se eligen senadores, diputados y autoridades locales.

Pasadas las ocho de la mañana, una insólita secuencia tuvo lugar en un colegio de La Plata, donde un joven de 21 años quiso escapar cuando le dijeron que tenía que ser presidente de mesa.

El hecho ocurrió cerca de las 8.20, en la Escuela Valentín Vergara, de 7 y 33. Allí, cuando las mesas aún no estaban conformadas por falta de autoridades, los oficiales de seguridad le comunicaron al joven que tenía que ser presidente de mesa.

presidente de mesa

Ante esto, el joven se negó y salió corriendo. Sin embargo, los agentes lo persiguieron y lo llevaron nuevamente hasta el colegio para que cumpla con el requerimiento.

Le sumaron el "3%" a Karina Milei en el padrón electoral

Los escándalos políticos a nivel nacional de las últimas semanas no pasaron desapercibidos en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que comenzaron este domingo con un irónico mensaje contra el Gobierno libertario. En el Instituto Pedro Poveda (Agustín Álvarez 1431), en Vicente López, los padrones exhibidos en la puerta amanecieron intervenidos con la inscripción "3%" junto al nombre de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien vota en esa institución.

La nota del "3%" es una clara chicana que se popularizó en las últimas semanas en referencia al escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Desde que trascendieron los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, surgieron memes y chistes con la cifra en diversos ámbitos, y hoy llegaron al escenario electoral.

La irónica anotación junto al nombre de Karina Milei en el padrón electoral

Las burlas no solo colmaron las redes sociales, sino que llegaron a múltiples espacios. Una librería de La Plata se sumó la semana pasada a la chicana y puso a la venta el libro sobre Karina Milei que escribió la periodista Victoria Di Masi con un 3% de descuento. Anoche hasta llegó al show de Lali Espósito en Vélez, quien en medio de su hit opositor "Fanático", posó haciendo el gesto de un tres con los dedos.

