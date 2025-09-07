Perlitas y memes de las elecciones en Buenos Aires: veda alcohólica en un distrito donde no se vota

Live Blog Post

Insólito: veda alcohólica en un distrito donde no se vota

Un pelicular episodio tuvo lugar en un supermercado del barrio porteño de Belgrano, donde un hombre fue a comprar alcohol y se encontró con un insólito cartel pegado en la puerta del local.

“Veda electoral. Desde el sábado 6/9 a las 20 hs hasta el domingo 7/9 a las 21 hs. No vendemos bebidas alcohólicas”, se lee en el cartel. Lo llamativo es que el comercio se encuentra ubicado en un distrito donde no se vota, por lo que allí no rige la veda electoral.

Únicamente en territorio bonaerense ningún comercio, bar, restaurante o supermercado podrá vender alcohol. Esto se debe a que se busca asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral y evitar incidentes.