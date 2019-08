Perlitas de las PASO: el DNI de Cornejo, el Mehari de Ramón y las mesas vacías

Sin sobresaltos. La elección comenzó tranquila y durante toda la mañana las mesas parecían vacías. En realidad el nivel de participación no es más bajo que otras PASO, pero como se amplió la cantidad de mesas y las escuelas, la elección es más tranquila.

Elecciones Paso agosto

Sin DNI. Aunque hubo campañas de todo tipo para alertar a los ciudadanos para que concurran a votar con su documento, el "primer ciudadano" de Mendoza se olvidó: Alfredo Cornejo, gobernador y candidato a diputado, no pudo votar en primera instancia porque se había olvidado el documento en su casa. Algunos minutos después pudo sufragar. "Estaba en la mesita de luz", dijo. Este año le había pasado algo similar a la candidata a gobernadora por el FIT, Noelia Barbaito. El "olvido" de Cornejo generó todo tipo de bromas.

el gobernador tuvo que esperar para votar porque se olvidó el dni.

El Gobernador Alfredo Cornejo vino a votar sin el documento!!! ¿Dónde se lo olvidó? pic.twitter.com/P0sCtY4OAJ — Ignacio (@nachodevilla) August 11, 2019

Casi se le olvida. Algo similar le sucedió a Rodolfo Suarez. El intendente de Capital y candidato a la gobernación mendocina llegó a la escuela Arístides Villanueva pasadas las 11.30 Tras hablar con la prensa se acercó a la mesa 51 y emitió su voto. Posteriormente retomó la charla con los periodistas y tras la pregunta de los mismos respecto de si traía su documento recordó que no lo había retirado de la mesa.

Ramón, recargado. José Luis Ramón no es candidato en estas elecciones, pues ya es diputado nacional y candidato a gobernador. Pero sigue en campaña y adelantó que tiene un nuevo "ramonmovil". Dejará la "ramoneta" para usar un nuevo vehículo tuneado para recorrer la provincia. Se trata de un citroën Mehari. Ramón promete no pasar desapercibido.

José Luis Ramón

Los abuelos, al pie. Los nietos, durmiendo. Una característica de esta elección, como ocurre desde hace años, es que hay dos franjas de la pirámide poblacional que no tienen obligación de votar. Son los mayores de 70 años y los adolescentes de entre 16 y 18 años. Pues los adultos mayores fueron los primeros en ir, a pesar de no estar obligados. En cambio, se notó poca participación de adolescentes. En la escuela Martín Zapata de Ciudad una adolescente fue a votar por primera vez y generó alegría en la mesa. Por eso la aplaudieron. La joven no quiso hablar "por vergüenza".

Una que sepamos más o menos. José Luis Espert se presenta como un candidato "distinto" y trata de mostrarse como tal. El candidato a presidente del frente Despertar fue a votar hoy de manera jocosa, junto a su compañero de fórmula Luis Rosales. Se subieron al auto, abrieron el techo solar y pusieron el estéreo al máximo con la canción "Matador" de los Fabulosos Cádilacs. Pero el protagonista de la escena no se sabía la letra.

Yendo a votar pic.twitter.com/7uGWvocLRi — Jose Luis Espert (@jlespert) August 11, 2019

Sacó a pasear al perro. El precandidato a presidente Alberto Fernández salió a caminar antes de ir a las urnas. Al hacerlo, alrededor de las 8.30 recorrió una plaza cercana a su casa con su perro Dylan, el can que formó parte del discurso de campaña del precandidato.

El cuadro de Rodriguez Larreta. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta estaba dando una nota para un canal de televisión cuando un periodista pasó detrás de él y Larreta le advirtió "cuidado con el cuadro", en referencia al accidente que sufrió en 2017 cuando estando en el mismo café un cuadro se le cayó y le lastimó la nariz.