#Perlita: sigue abierta la página que propone a "Cobos presidente"

Data de 2009 y lo muestra en fotografías con personajes y personalidades con las que hoy probablemente no posaría y, mucho menos, difundiría en una página personal. Además, promueve una fundación que ya no existe y cuyo vínculo en la red ya desapareció. Una ventana al pasado y un archivo que no perdona.