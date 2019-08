Perlita: los 10 minutos de Macri con "el mago sin dientes"

Pablo Cabaleiro, más conocido como "El mago sin dientes", protagonizó la cumbre menos pensada. Esta mañana mantuvo una breve charla con el presidente Mauricio Macri en La Rural de Palermo, encuentro que luego compartió a través de las redes sociales.

Según relató a PrimiciasYa el mediático personaje, el encuentro se produjo anoche dado que el mago colabora todos los años en el evento que organiza el comedor de Margarita Barrientos. "Siempre hago espectáculo en el comedor de ella y esta vez acá (en La Rural). Mauricio suele ir y estar presente", dijo sin disimular el exceso de confianza hacia el mandatario.

Y luego contó qué pasó en el face to face: "Cuando llega Mauricio, me ve y me hace una seña como que me acercara. Para mí fue algo importante que el Presidente extendiera su brazo. Ahí pude estrecharle la mano, saludarlo y abrazarlo. Fueron diez minutos muy positivos".