Perlita: Infraganti, dos que quieren gobernar Maipú, café de por medio

El peronismo sorprendió con su jugada en la que quiso demostrar renovación, al sumar a un adversario interno a la línea sucesoria directa del Clan Bermejo. Alejandro y Adolfo pusieron a Matías Stevanato en un cargo que pocos municipios usan, como es el de "jefe de Gabinete", como para empujarlo a ser el candidato peronista. Pero la jugada dejó muchos heridos dentro de ese espacio, porque hay gente que está esperando su turno hasta que los Bermejo se corrieran, como Elián Japaz, Miguel Serralta o Erwin Cersósimo.

Ayer se juntaron dos que quieren gobernar: el radical Néstor Majul, que ya ha decidido jugar hasta el final en las PASO contra el médico Sergio Dragoni y el exlegislador provincial Miguel Serralta. Fue en el nuevo local de la heladería Mailhó y hablaron de lo que los une: la seguridad. Ambos son críticos de un Maipú que hoy solo tiene lo que desde la crítica le llaman "preventores que solo hacen interpretación de semáforos" y parecen unirse por algo más profundo en la materia.

El café sorprendió a muchos. No se sabe por dónde viene el juego de Serralta, quien supo estar en el equipo de los Bermejo, pero ya no: es un independiente. Se desconoce si irá a las PASO o si jugará por fuera, directamente rumbo a la elección general. Todo es ensayo y error, experimentación rumbo a un nuevo rumbo, aprovechando una decisión elogiada, como que la familia gobernante haya decidido no competir más por el cargo de intendente.

Algunos de los que se mencionan son los siguientes nombres y te invitamos a jugar y pensar poniendo tu voto virtual:

​