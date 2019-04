Perlita: el runner "gordito" del audio viral correrá los 21K de la MIM

Este domingo se realizará la Maratón Internacional de Mendoza (MIM 2019) y, entre tantos participantes, habrá un mendocino cuyo nombre se desconoce, pero su estado físico no. "¿Y cómo no te van a doler las rodillas, si te hacés el running?. No es un deporte para gordos", le dijo su médico traumatólogo Juan Ongay el año pasado, en un audio que se viralizó.

A meses de aquel episodio y en la previa de la MIM 2019, MDZ habló con Ongay, quien contó que aquel paciente amigo va a correr el domingo en la modalidad de 21 kilómetros. "Ayer ya me pedía remedios porque le dolían las rodillas, se cree que es joda, pero no. Mide 1,80 y pesa 125 kilos. Aparte va a llegar cuando estén levantando el inflable", bromeó el médico.

En diálogo con el programa "Otra manera", por MDZ Radio, Ongay aprovechó para difundir algunas recomendaciones a tener en cuenta antes de hacer running, aunque antes se despachó, fiel a su estilo: "Antes salíamos a correr, ahora es 'running' y tenés que hacerlo en grupo, porque si no, sos ordinario".

"Hay que hacer una actividad recreativa, pero las grandes distancias no son saludables para cualquier persona porque es mucho impacto para las articulaciones. Hay que estar bien preparado en cuanto a alimentación, peso, descanso y entrenamiento. Los gordos no pueden correr, tienen que hacer un deporte de bajo impacto para bajar de peso y después hacer lo que quiera", dijo.

Si bien no quiso dar el nombre de su amigo, contó que mide 1,80 y pesa 125 kilos y aprovechó para reiterar su sugerencia a este paciente: que no corra más en ese estado. "Si es gordo y corre, le van a doler las rodillas. Algún precio hay que pagar cuando hacés algo que no podés. La articulación va a decir basta", remarcó.

Sobre aquel audio de 2018, Ongay recordó: "Yo estaba tomando mates y me mandó un audio mi amigo contándome eso (que le dolían las rodillas después de correr) y me surgió esa respuesta espontánea. Él empezó a pasarlo y se viralizó. Incluso me llamaron amigos que viven en Europa a los que les había llegado el audio".

Por otra parte, Ongay remarcó el notorio incremento del running y la bicicleta: "Ahora, que está de moda el running y la bicicleta, el consultorio está lleno de pacientes con dolores y lesiones. Como todos sabemos correr y es barato, está de moda. En bicicleta se caen y hay dos o tres cirugías por semana".

