No es la primera vez que se pide la recusación de un juez en un litigio. Incluso, ya ha ocurrido eso con Pedro Llorente. Sin embargo, en esta oportunidad, el ministro de la Corte no pudo esconder su enojo a la hora de responderles a los representantes legales de la Municipalidad de San Rafael, conducida por Emir Félix.

Para entender el conflicto es necesario recordar que la candidatura de Félix a una nueva reelección pendió de un hilo por el decreto de Alfredo Cornejo que promulga la enmienda del artículo 198 de la Constitución provincial y limita las reelecciones de los jefes comunales.

Si bien la Corte le dio lugar a una medida cautelar de los cuatro intendentes que aspiran a ser reelectos, el precandidato a intendente de San Rafael Alejandro Cazabán presentó una acción en la Corte para que suspenda las elecciones primarias en ese municipio.

En ese marco, apoderados legales de la Municipalidad de San Rafael pidieron la recusación de Llorente, uno de los jueces del máximo tribunal que tiene que resolver el planteo de Cazabán. El argumento es que su hijo Ernesto Llorente comentó en Facebook una nota periodística que hablaba de una denuncia de concejales de la UCR contra el intendente Emir Félix, lo cual "mostraría su adhesión a la estrategia política del Dr. Cazabán".

Ante esto, el juez Llorente se descargó: "Tal aseveración merece, al menos, tres tipos de observaciones. En primer término, que la parte demandada en este proceso es el ente público estatal constituido por la Municipalidad de San Rafael, cuyo representante legal es quien ha sido elegido para desempeñar el cargo de intendente; en este caso, el Sr. Emir Félix. Con ello se quiere significar que el demandado en autos no es la persona humana, el individuo Emir Félix, sino una persona jurídica pública".

"Los intereses personales del Sr. Emir Félix en modo alguno podrían tener cabida para esgrimir causales de impedimento como las previstas en el art. 14 ap. I incs. 1) y 2) del C.P.C.C.T.M. que sólo refieren a relaciones entre el Juez y las partes del juicio o sus abogados", agrega el magistrado.

"En segundo término entiendo que el hecho de que un pariente partícipe en actividades partidarias, no puede llevar a validar una suerte de presunción general de que esa persona posea algún tipo de comunidad con otros dirigentes u organizaciones políticas, aún cuando sean distintas de aquél espacio del cual formaría parte uno de mis hijos", aseveró Llorente y concluyó: "Mayor sinrazón conlleva la pretensión de trasladar hacia mi persona esa inexistente afinidad entre aquéllos".

Por todo ello, aclaró que no hay razón que justifique su impedimento para actuar en el pleito y que no corresponde darle lugar a la recusación.

El texto completo

CUIJ: 13-04744561-7()

CAZABAN LUIS ALEJANDRO Y OT. C/ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL P/ SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN

Excelentísimo Tribunal:

En respuesta a la vista decretada a fs. 54 de la recusación con causa opuesta a fs. 31 vta./33 por el apoderado de la Municipalidad de San Rafael.-

La recusación se sostiene en que habría una comunidad de intereses entre uno de mis hijos (Ernesto Llorente) con el actor (Alejandro Cazabán). Prueba de ello sería la adhesión de Ernesto Llorente, mediante réplica en la red social “Facebook” de una noticia publicada en un diario digital (//mediamendoza.com/noticias/151516-concejales-del-bloque-ucr-fcm-denunciaron-a-emir-felix); lo cual mostraría su adhesión a la estrategia política del Dr. Cazabán (en su objetivo de ser candidato a intendente municipal de San Rafael, desde un sector distinto al que pertenece el actual Jefe del Departamento Ejecutivo).

Tal aseveración merece, al menos, tres tipos de observaciones. En primer término, que la parte demandada en este proceso es el ente público estatal constituido por la Municipalidad de San Rafael, cuyo representante legal es quien ha sido elegido para desempeñar el cargo de intendente; en este caso, el Sr. Emir Félix. Con ello se quiere significar que el demandado en autos no es al persona humana, el individuo Emir Félix, sino una persona jurídica pública (art. 146 inc. a) C.C. y C.).

De tal manera, los intereses personales del Sr. Emir Félix en modo alguno podrían tener cabida para esgrimir causales de impedimento como las previstas en el art. 14 ap. I incs. 1) y 2) del C.P.C.C.T.M. que sólo refieren a relaciones entre el Juez y las partes del juicio o sus abogados.

En segundo término entiendo que el hecho de que un pariente partícipe en actividades partidarias, no puede llevar a validar una suerte de presunción general de que esa persona posea algún tipo de comunidad con otros dirigentes u organizaciones políticas, aún cuando sean distintas de aquél espacio del cual formaría parte uno de mis hijos.

Mayor sinrazón conlleva la pretensión de trasladar hacia mi persona esa inexistente afinidad entre aquéllos.

Así entonces, en el caso no se configura ninguna de las causas de impedimento planteadas pues no poseo ni interés directo ni indirecto en el pleito, ni soy pariente o mantengo algún tipo de comunidad con las partes del juicio; por lo cual entiendo que no corresponde hacer lugar a la recusación.-

Despacho, 16 de abril de 2.019.-

413-2566

DR. PEDRO JORGE LLORENTE

Ministro