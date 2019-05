Perlita: De Marchi se sumó a la guerra de jingles

El precandidato por Cambia Mendoza Omar de Marchi presentó ayer un jingle de campaña que, a diferencia de lo que hizo Rodolfo Suarez, no habla de obras.

Lejos de elegir un ritmo como el trap, De Marchi se inclinó por un jingle más clásico, cargado de mensajes optimistas, y en el que se repite mucho la frase "me gusta".

"Me gusta cambiar, me gusta avanzar, me gusta sumar futuro", comienza la melodía que tiene 45 segundos en total.

Una curiosidad es que el equipo de campaña del actual intendente de Luján de Cuyo eligió no hacer referencia a obras realizadas en ese departamento, y el precandidato es nombrado recién al final de la canción.

Escuchá el jingle de De Marchi