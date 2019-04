Perlita: como Macri, Ramón tiene su mascota de campaña

Mauricio Macri innovó en su campaña presidencial con la figura de Balcarce, perro y mascota mediática del PRO que se ganó el corazón de todos en las redes con sus desopilantes fotos y videos.

A nivel local José Luis Ramón, líder de Protectora, presentó en sociedad a Rufina, una simpática perrita que lo acompañará en su carrera a la gobernación. “Será 'Protectora' de todos los animales de Mendoza y mascota de nuestra campaña”, anunció el diputado nacional esta tarde en las redes sociales.

José Luis Ramón quiere ser gobernador por "protectora".

En su escueto mensaje Ramón no aclaró de quién es Rufina. En el caso de Balcarce, grande fue la sorpresa (o decepción) de muchos cuando se enteraron que era solo "el perrito del PRO" y no de la familia Macri, por lo que no finalmente no se mudó a la Quinta de Olivos tras ganar las elecciones.

Balcarce, el perrito del PRO, en la Casa Rosada.

¿Le dará Rufina a Ramón la misma suerte que Balcarce a Macri?