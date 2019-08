"Cuando los macristas me dicen que este es el camino, siento que ofenden mi inteligencia: es sin duda el camino de ellos en el cual nosotros no vamos a dejar de hundirnos, de empobrecernos", tuiteó el dirigente peronista Julio Bárbaro y de inmediato en las redes los tuiteros hicieron lo suyo. Hasta ahora, juntó 301 "me gusta" y 85 retuits. Pero las respuestas son casi mil.

Algunos de los comentarios de retorno a Bárbaro fueron más ingeniosos que otros, pero la mayoría le recordó su paso por diversos sectores del peronismo y su propia responsabilidad en la gestión de Néstor Kirchner.

Cuando vos decís que la birome la va a tener Alberto siento q ofendes a la inteligencia de los Argentinos



Cuando vos decís q Alberto es Moderado y q Cristina quiere dedicarse a ser Abuelita, siento q estás insultando la inteligencia de los Argentinos



Y encima gritando — JSM (@KLibrado) August 4, 2019

Julio, el mundo cambió y Ud se quedó en el pasado. Me apena que prefiera la corrupción, pero siendo Ud peronista, ya nada me asombra! — SeñorG (@SeorG14) August 4, 2019

Mientras los kichnerista nos robaban el país,nadie decía nada solo las denuncias de Carrió se vieron en ese tiempo, Macri recibio un país con 0 reservas y endeudado con China,x eso tenemos una base China,gran detalle nadie puso el gritó en el cielo ante la entrega de territorio — nieves (@niaraalis) August 4, 2019

Es el camino Don Julio. Están cambiando el País. En mi pueblo pasan 5 trenes por día. En la era PJ de Mennen vendieron todo. Por favor no nos diga Ud y su partido el camino a seguir. Ya lo seguimos y nos defraudaron — Juan Manuel Lobos (@JMLobos) August 4, 2019

Don julio , a veces es inteligente quedarse callado , no ofenda Ud la inteligencia del resto . Saludos — J Giampa (@calahorra30) August 4, 2019

Prefiero este camino y no un camino que dejo 30% de pobreza, un pais quebrado, sin sueldos para aguinaldos en dic del 2015..

Con mafias (droga policia, obra publica, kunita,Anses vaciado..$Afjp currada, 1 pto PBI a Scioli..hoteles estancias..)DEUDAS JUICIOS



NO JODA SR..#NVM — Silvina (@silvinacgarat) August 5, 2019

Se nota que no te llamaron Julito y ahora hay que decir barbaridades del Macrismo! Te apuesto que si te llaman sos como HUMITO Massa, empezas a hablar bondades de Macri y su gobierno — Oscar Amengual (@OAmengual) August 4, 2019

1989/2015, salvo dos años gobernaron siempre uds, antes del 89 no existía la droga en las calles, saque sus propias conclusiones abuelo. — Santafesur (@RepublicaXXI) August 4, 2019

Ofenden su inteligencia...cloacas, rutas, agua potable, el estado en tu barrio, eso no empobrece a nadie.- — Adriana Alma (@adribatesther) August 4, 2019