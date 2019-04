Peña: "Si un presidente va a la reelección no se hace una interna, es una regla del juego bastante básica"

Para el jefe de Gabinete de Mauricio Macri hay una regla básica por la que no se puede poner en duda la candidatura del actual mandatario sin ir a una interna. "Proponerla no está mal, pero cuando un presidente va a la reelección en general no se hace una interna, es una regla del juego bastante básica y fue avalada por el radicalismo", dijo Marcos Peña en una entrevista emitida anoche.

El funcionario nacional, en la mira constante por la importante cuota de poder que maneja al interior de la administración nacional, conversó con el periodista Luis Novaresio.

Al referirse a la posibilidad de una interna con un candidato de la UCR, djo que "el radicalismo es parte fundadora de este proyecto exitoso que es Cambiemos". Reconoció que "puede haber radicales disidentes", pero aseguró que "siempre buscamos construir consensos, eso no quita que haya diferencias con algunos".

Peña aseguró, además, que no hay un plan B y que Macri es el candidato natural del oficialismo. "Se tiran hipótesis y conjeturas, pero lo natural es que Mauricio Macri encabece el proyecto de reelección en nombre de Cambiemos".

Consultado por la profunda crisis y los índices de pobreza, dijo que "hay mucha gente que la está pasando mal", pero manifestó que el Gobierno no inventó "la pobreza y la inflación".

Del mismo modo aseguró que "la economía va a estar mejor", pero admitió que "cada vez que quisimos pronosticar algo le pifiamos".

En otro tramo de la conversación se refirió a los perfiles falsos en las redes sociales para atacar a rivales políticos y aseguró que el Gobierno nacional no tiene "trolls". "Es un gran problema de compresión de cómo funciona la comunicación. El gobierno no tiene trolls, no existen. Puede haber gente que se exprese de manera autónoma".

En ese mismo sentido aseguró que "el kirchnerismo tenia trolls, sabíamos dónde estaban y los denunciamos".