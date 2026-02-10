Patricia Bullrich anunció los cambios en la reforma laboral: "Va a ser un cambio estratégico"

Luego de la reunión de Labor Parlamentaria en el Senado , Patricia Bullrich anunció una serie de modificaciones al dictamen de la reforma laboral, y así el oficialismo se aseguró los votos para la sesión de mañana. " Hemos logrado un acuerdo para tratar mañana la primera ley laboral en democracia que va a ser un cambio estratégico ", indicó en el Salón de las Provincias de la Cámara alta.

El principal cambio tiene que ver con la eliminación del capítulo que bajaba de 34% a 31% la alícuota del impuesto a las ganancias para las sociedades, el más resistido por los gobernadores aliados del Gobierno. La Libertad Avanza no tenía los votos asegurados, y antes de perder la votación en el recinto, prefirió eliminar directamente este capítulo.

"Vamos a postergar el tratamiento de Ganancias hasta construir un programa de reforma fiscal e integral que tome a los tres niveles (nación, provincia y municipios)", indicó Bullrich en un acalorado salón, con una temperatura que subía al ritmo de los cambios que se vienen en el mundo del trabajo.

La exministra habló acompañada de los senadores de La Libertad Avanza, pero también del jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi (UCR), que respaldó los cambios y aseguró el apoyo de los diez senadores de su bancada. El senador por Corrientes destacó "el compromiso de discutir para adelante lo fiscal para ordenar y prever cómo serán los ingresos". Luego hizo explícito que estarán los votos de la UCR: "El radicalismo apoya este proyecto, valorando los cambios que se han implementado".

En ese sentido, la líder del bloque de senadores de La Libertad Avanza mencionó que la reforma laboral "tiene el aporte de muchos bloques y provincias" y " tiene 28 modificaciones consensuadas". "Se construyó con horas y horas de trabajo. Es un dictamen que llegó a buen puerto después de meses de trabajo".

Tal como ya había anticipado MDZ, finalmente se modificará el artículo que derogaba los estatutos profesionales, entre ellos el de los periodistas. La Libertad Avanza fijó el plazo de 180 días para que se reescriban nuevas normativas. Sin embargo, Bullrich aclaró que "deben ser dentro de la Ley de Contrato de Trabajo". "No se explica que haya leyes laborales por fuera de esa ley", señaló Bullrich.

Además, hay cambios vinculados al Fondo de Asistencia Laboral, el nuevo régimen que reemplazaría las indemnizaciones. Tal como había pedido el bloque de la UCR habrá una diferenciación en los aportes del empleador. Será 1% mensuales para las grandes empresas y 2,5 mensual para las MiPymes.

Los bancos y los gremios se anotaron un triunfo

Las entidades bancarias y los sindicatos también su anotaron un triunfo. Finalmente, no se permitirá el pago de salarios a través de las billeteras virtuales. En los últimos días, las cámaras bancarias desplegaron un enorme poder de fuego para no perder uno de los negocios más importantes, la administración de los salarios. "El salario solo lo administrarán las entidades bancarias", afirmó Bullrich. Al mismo tiempo aclaró que "si alguna billetera virtual quiere administrar salarios debe cumplir con todos los requisitos para ser entidades bancarias".

¿Qué incluyen los cambios en la reforma laboral?

En principio, Bullrich señaló que el proyecto " elimina la industria del juicio ": "Este capítulo deja en claro qué puede judicializarse y qué no".

": "Este capítulo deja en claro qué puede judicializarse y qué no". La reforma laboral también tendrá un "sistema bien claro de actualización de créditos laborales ", que será "el IPC más 3% mensual".

", que será "el IPC más 3% mensual". Cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) : "Por una propuesta de la UCR y con aprobación de este grupo de 44, hemos dividido el FAL en dos categorías: 1% para grandes empresas y 2,5% para Pymes, con un mecanismo de control de la cámara de Diputados".

: "Por una propuesta de la UCR y con aprobación de este grupo de 44, hemos dividido el FAL en dos categorías: 1% para grandes empresas y 2,5% para Pymes, con un mecanismo de control de la cámara de Diputados". Se delimitan los " beneficios sociales de un trabajador " para "que no sea parte de la judicialización": comedores, reintegros médicos, guarderías, útiles, capacitación

" para "que no sea parte de la judicialización": comedores, reintegros médicos, guarderías, útiles, capacitación Por otro lado, se eliminó el capítulo impositivo .

. También se eliminó el capítulo vinculado al Impuesto a las Ganancias: en este marco, se posterga el tratamiento de Ganancias "hasta construir un programa de reforma fiscal e integral que tome a los tres niveles".

Noticia en desarrollo...