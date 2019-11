Para Taiana, el triunfo de Fernández "tiene altísima influencia en la región"

El ex canciller peronista y actual diputado del Parlasur Jorge Taiana, afirmó que "el triunfo frente al neoliberalismo" en la Argentina "tiene una enorme valoración y una altísima influencia en la región" y advirtió que "con el individualismo no se va a ningún lado".

El ex ministro de Relaciones Exteriores formuló estos conceptos en el plenario nacional de la corriente "Primero la Patria" realizado este fin de semana, donde ese sector del Frente de Todos ratificó su "rotundo" apoyo al nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre, encabezado por el presidente electo Alberto Fernández.

En tanto, Mary Cassino, referente nacional de ese espacio junto con Taiana, sostuvo que "Latinoamérica está pasando una situación muy delicada, es un territorio en disputa, pero nosotros tenemos la rebeldía para disputarle poder al modelo neoliberal y decirle nunca más" y agregó: "no vamos a pagar la deuda a costo del sacrificio de nuestros compañeros", se informó hoy en un comunicado.

Otro de los participantes, el ex ministro de Trabajo y diputado porteño Carlos Tomada, dijo que "en la necesaria lucha contra el neoliberalismo, la constitución de un frente amplio, como en Argentina, es ejemplar y Latinoamérica da cuenta de ello".

Al hablar ante medio millar de militantes, Taiana afirmó que "el triunfo de la unidad frente al neoliberalismo en Argentina tiene una enorme valoración y una altísima influencia en la región". Y exhortó a "volver a plantear que no hay persona que se realice en una sociedad que no se realiza, pues con el individualismo no se va a ningún lado".

"Hay tareas claves como apoyar a Alberto (Fernández) y a Cristina (Fernández de Kirchner) y organizarnos. Por eso Primero la Patria tiene un rol importante, ya que al ser una corriente permite la confluencia de sectores. Tiene carácter federal e incluye a la rama laboral", enfatizó el ex canciller.

El ex ministro Tomada añadió por su parte que "el crecimiento económico no sirve si no incluye a todos y todas, ya que la democracia se legitima a partir de la inclusión social", y destacó que "lo que construimos políticamente ha sido observado por América Latina con mucha atención, porque ningún frente fue creado tan de abajo como el Frente de Todos".