Para el presidente de YPF en el mediano plazo bajarían los precios  de los combustibles

El presidente de la petrolera con mayoría de capital estatal YPF, Miguel Angel Gutiérrez, consideró hoy que los precios del gas en el mercado interno "ya están bajos, pero en la medida en que sigamos ganando escala y desarrollando la producción, definitivamente esos precios van ir tendiendo a reducirse".

"No descarto que en cinco, seis o siete años, cuando tengamos resueltas las limitaciones actuales, los precios tiendan a 3 dólares el millón de Btu (unidad térmica británica)", mientras "lo mismo va a pasar con los combustibles líquidos, porque vamos a pasar de una posición importadora a otra exportadora", afirmó Gutiérrez.

Lo expresó esta mañana en un seminario sobre las perspectivas de la formación neuquina de Vaca Muerta. El titular de YPF consideró que con el precio actual de US$ 4 el millón de BTU "estamos en una situación competitiva excelente", ya que en San Pablo, Brasil, se pagan US$ 11; mientras Chile importa a US$ 8 y en Estados Unidos está a US$ 2,75 / 2,80, aunque en los momentos de pico llega a los US$ 3.

Gutiérrez sostuvo que "el mercado de gas tiene tres temas y el táctico es implementar la exportación a los países limítrofes, trabajar mucho con la integración regional y usar la infraestructura disponible, que hoy no se utiliza".

Luego "en el corto plazo, dos o tres años, tenemos que asegurarnos que desplazamos la importación de GNL (gas licuado) y con el tiempo también la de Bolivia, para lo cual hace falta infraestructura", señaló el empresario.

Agregó que "el gobierno lanzó una consulta para ver qué proyectos hay para generar la oportunidad de evacuar más gas hacia los puntos de concentración de demanda en el país, y ojalá para agosto o septiembre sepamos cuáles queremos llevar adelante, porque puede ser que haya más de uno".

El tercer tema es la planta de GNL que se busca construir y es "muy importante, sea on shore u off shore, no sabemos cómo, pero YPF tiene que liderar y ya tenemos algunas ideas", dijo Gutiérrez.

Para el titular de YPF, eso "representa el caño al mundo y su construcción va a tardar cuatro, cinco o seis años, por eso no podemos perder tiempo".

Gutiérrez reveló que "ya tenemos los estudios y hubo unos workshops que organizamos recientemente con algunos socios potenciales y otros miembros de la industria".

Advirtió al respecto que "tenemos que entender bien un punto, para que la Argentina pueda realmente estar en una situación de exportar ese gas: tiene que ponerlo en la zona de Asia a un precio de alrededor de US$ 6, con lo cual en el pozo da un valor inferior a US$ 3,

"Por eso tenemos que sentarnos con toda la cadena de valor, de lo contrario no podremos desarrollar la operación y vender el gas; acá nos jugamos mucho", enfatizó el titular de YPF.

Gutiérrez destacó la necesidad de "ser capaces de generar ese precio", ya que debido a la caída de la demanda doméstica durante el verano (de septiembre a mayo) "nos sobra gas y tenemos que generar una alternativa de exportación".

Se refirió después a la reforma de la resolución 46 de Energía, que aseguraba altos precios para la producción de gas no convencional, y afirmó que "el impacto para YPF fue sustancial".

En 2018, precisó, la medida implicó un recorte de US$ 80 millones en la compañía, "pero el efecto más importante fue para los cuatro proyectos que teníamos a la expectativa, esperando la autorización por parte del gobierno nacional".