Para el peronismo mendocino, "el radicalismo no escucha a la gente"

La senadora provincial por el Partido Justicialista, Silvina Camiolo, se refirió a lo ocurrido en la sesión durante este martes. Acusó a Cambiemos de no querer que el proyecto vuelva a Comisiones para ser estudiado y de no escuchar a la población mendocina. “El año pasado el Concejo Deliberante de Malargüe, aprobó por simple mayoría que el nombre del centro sanitario fuera Dr. Raúl Ricardo Alfonsín. Había 4 votos positivos, 2 abstenciones y 2 ausentes. Los que se abstuvieron, del bloque PJ (José Barro), sugirieron q se consultara a los miembros del hospital y, en última instancia, se hiciera un plebiscito con la ciudadanía, pero esto no sucedió. Como fue aprobado, el proyecto pasó a la Cámara de Senadores y allí lo retomó la senadora Ruiz”, indicó la legisladora.

"El 1 de diciembre -acotó- fallece el doctor Pedro Lombardo, médico pediatra que adoptó esta comunidad y fuera emblema de atención por su humanidad y dedicación profesional. Por iniciativa popular, la gente comenzó a pedir a través de redes sociales que el hospital lleve su nombre el mismo día que falleció e incluso se armó una encuesta, donde ganaba ampliamente Lombardo (1300 votos a 30 aproximadamente)".

“El 5 de diciembre en la comisión de LAC (luego que el proyecto durmiera por cinco meses) apuró el tema de denominarlo de esta manera. Yo les pedí q el proyecto fuera pospuesto, ya que había una iniciativa popular y me dijeron que le iban a dar despacho porque les daban los números (por mayoría simple lo sacaban). Entonces, tomé la iniciativa popular y presenté las más de 1000 firmas que juntó el pueblo de Malargüe para que el hospital sea denominado con el apellido del profesional de nuestro municipio. Hice el proyecto en función de la iniciativa popular. Le dieron entrada y tomó estado parlamentario. Sin embargo, no aceptaron que volviera a Comisión para que se vieran ambas iniciativas”, remarcó.

Con relación a la sesión de ayer, Camiolo destacó: “Hoy lo querían tratar y la senadora Patricia Fadel les pide que vuelvan el proyecto a Comisión y se vea junto con el proyecto de iniciativa popular. Ellos volvieron a negarse y quisieron votar por el proyecto que tuviera mayoría. La falta de diálogo es de ellos... no escuchan a la gente”.