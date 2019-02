Efraín Quevedo Mendoza, abogado patrocinante de los intendentes peronistas en cuyos departamentos se podrían suspender las elecciones, indicó que el pedido de los jefes comunales es que se resuelva rápidamente sobre la consitucionalidad de la enmienda del artículo 198 de la Carta Magna, que limita su reelección.

​Además, Quevedo Mendoza culpó al gobernador del poco tiempo con el que la Corte cuenta para resolver la cuestión, argumento que utilizan desde el gobierno para posponer las elecciones en esos departamentos. Más temprano, el ministro de Gobierno Lisandro Nieri había indicado que esperaban que "se le dé urgente trámite al pedido de inconstitucionalidad y recién luego de eso tener las elecciones".

Al respecto, el abogado respondió que la idea de posponer las elecciones "no parece muy razonable". "Eso lo va a tener que decidir la Corte, el planteo no parece muy razonable. No tiene nada que ver con el caso puntual en sí, lo que hay que decidir es otra cosa, no si hay que correr las elecciones, me parece demasiado tirado de los pelos", agregó.

​Además también habló de otro tema que ya había mencionado Nieri: la posibilidad de que la cautelar les permita a los intendentes ser reelectos, y que luego la Corte decida que el decreto de Cornejo es constitucional. "Si la cautelar les permitiera a los intendentes participar en la elección y luego la Corte determinara que no corresponde el pedido de inconstitucionalidad, habría probablemente un mandato otorgado a quien no podría hacerlo", había razonado el funcionario.

A esto, Quevedo Mendoza respondió que, de ganar una elección, ese mandato sería legítimo. "Esa elección fue legítima porque mientras se llevaba a cabo la elección los candidatos estaban habilitados. Si después se convalida el decreto del gobernador, tiene efectos para adelante", indicó.

