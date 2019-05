Para Cornejo, aún le falta un 20% de su gestión

Luego del discurso de apertura de la sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, el gobernador Alfredo Cornejo, más relajado, fue duro con las críticas. Señaló que aquellos que critican su gestión lo hagan con fundamento. Dijo estar estar "orgulloso de gobernar Mendoza, como no emocionarse, tengo vocación de lo público, no lo hago como una carga". Aunque indicó a MDZ Radio que "un descanso no viene de más, pero le queda un 20% de mi gestión".

"Estoy satisfecho porque hemos puesto en orden a el Estado con humildad de saber todo lo que falta tanto que enorgullecerse que están funcionando los servicios sería algo frívolo y esperamos seguir en este plan que no es fácil", comentó.

"Lo que quiero con estos discurso es contribuir en la riqueza del debate que quiere Mendoza. Hay que exigirle a los dirigentes mayor profundidad en sus diagnósticos, se habla de la pobreza pero no dicen cómo se generó la pobreza que fue causa de la falta de una economía sana y escasa productividad", criticó.

"Si no se administra bien el Estado, no se puede combatir la pobreza, si no se tiene clases en las escuelas el que más pierde es el pobre. El sistema público de salud no funcionaba", expresó el mandatario.