Para el senador mendocino y ex vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, si las medidas que decidió aplicar el Gobierno, luego de la llegada de Hernán Lacunza, no va a quedar otra opción que aplicar un control de cambio.

En una entrevista con Luis Novaresio, y al ser consultado por la posibilidad de avanzar con esa opción, respondió: "Si esto no funciona, no va a haber otra alternativa… Igual hay reservas, no es que se agotaron".

"Lo que ha hecho el ministro es postergar, aún teniendo la capacidad de pago, para preservar el valor de reservas y ha trasladado parte de los compromisos", apuntó Cobos.

El referente mendocino dijo, además, "en cualquier país normal, una elección no altera la economía ni los nervios de los que tienen responsabilidades", pero destacó que claramente ese no es el caso de la Argentina.

En ese contexto, dijo que confía en que llegará un nuevo desembolso del FMI y apuntó a la necesidad de conseguir el respaldo de la oposición. "Creo que va a venir el préstamo del FMI, pero estarán esperando el respaldo por parte de la oposición", indicó.

Cobos recalcó que "se abre un escenario interesante" en el tiene que prosperar la prudencia en la toma de decisiones.