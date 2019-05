Muchos se sorprendieron cuando al cerrar su discurso al gobernador Alfredo Cornejo se le quebró la voz. "Cómo no emocionarse en este último mensaje luego de tener el honor de gobernar Mendoza por cuatro años", admitió a MDZ. Pero no fue el único al cual se le cayó una lágrima: su esposa, Lucía Pannocchia, también dejó ver su emoción y se mostró orgullosa de su marido.

"Me pareció buena síntesis de la gestión. Era importante hacer un repaso de cómo se recibió la provincia y cómo la deja. Si no se corre el riesgo de tener memoria de corto plazo", aseguró la "primera dama" y dijo que esta "ha sido una gestión honesta y transparente".

"Estoy emocionada porque vi en la contundencia del discurso la contundencia del trabajo de este gobierno", manifestó a MDZ antes de retirarse de la Legislatura e intentó imaginar cómo será el futuro de Cornejo a partir de diciembre.

"Lo imagino con tiempo para jugar al fútbol, más relajado, espero, pero no lejos de la actividad política", reconoció Pannocchia.

Por su parte, luego de saludar a los militantes radicales que se hicieron presentes en la apertura del periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura, Cornejo dijo que va a extrañar "por momentos" el lugar que hoy ocupa, pero aclaró que también habrá momentos en los que no extrañará la tensión de la función pública. "Tengo vocación por lo público y no lo hago como un peso, pero un pequeño descanso después de tanta gestión no viene mal", manifestó.

De todas maneras, aclaró que aún no termina su mandato y anticipó que seguirán trabajando hasta el último día. "Queda un poco menos del 20% de mandato pero va a ser muy activo", subrayó y puso como ejemplo el proyecto presentado para terminar con la comercialización de ruedas robadas.